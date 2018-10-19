Başkan Çelik, KTO Başkanı Gülsoy ile Kitap Fuarı'nı gezdi

Kayseri Kitap Fuarı'nı sık sık ziyaret eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bu kez Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile birlikte fuar alanındaydı. Fuarı gezen ve bazı yazarların konferanslarını takip eden Başkan Çelik, ziyaretçi sayısının geçen yılın ilk beş gününe göre yüzde 25 artış gösterdiğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Kitap Fuarı'ndaki tüm stantları gezerek fuarı ziyaret eden vatandaşlarla görüştüler. Başkan Çelik, kitap satın alarak aileleriyle fuarı gezen bazı çocuklara hediye etti.

Başkan Çelik ve KTO Başkanı Gülsoy, fuara katılan yazarların konferanslarını da takip ettiler. Bir süre Engin Noyan'ın konferansını izleyen Başkan Çelik, Noyan'a teşekkür etti ve Kitap Fuarı'nın yazarlar ve okurlarla kıymetli hale geldiğini belirtti.

Çelik ve Gülsoy, fuar alanındaki Kayserili yazarların standını da ziyaret etti. Kayserili yazarlarla sohbet eden Çelik ve Gülsoy, daha sonra İhsan Süreyya Sırma'nın “Müslümanlar Neden Bu Halde” konulu konferansını izlediler. Yazar İhsan Süreyya Sırma Kitap Fuarı ile ilgili beğenilerini dile getirerek “Başkanımıza böyle güzel bir organizasyon için teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Çelik, konferans sonrası İhsan Süreyya Sırma'ya Büyükşehir Belediyesi'nin bastırdığı Medeniyetler Şehri Kayseri kitabını hediye etti.

“ŞEHRİMİZE YAKIŞIR BİR FUAR”

Kayseri Kitap Fuarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, fuarın Kayserililere verilen değerin bir göstergesi olduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Şehrimize yakışan bir fuar olduğunu vurgulayan Gülsoy, “Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İl dışından ziyaretçiler olduğunu da gördük. Bu da bizim için sevindirici. Kayserimize yakışan, prestijli ve güzel bir fuar oldu. Geçen sene de iyiydi, bu sene daha güzel oldu. Önümüzdeki sene daha iyi olacak. Buralarda bir panayır değil fuar olsun ve Kayserimizin marka değerine katkıda bulunsun istiyoruz” diye konuştu.

“ZİYARETÇİ SAYISI %25 ARTTI”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de fuarın beş günlük ziyaretçi sayısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretçi sayısının ilk beş günde 398 bin olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Geçen yılın ilk beş gününe göre ziyaretçi sayısı %25 arttı. Geçen sene 580 bin olan ziyaretçi sayısının 700 binlere geleceği görülüyor. Fuarımıza il dışından gelenler olduğu gibi Kitap Fuarı için il dışına giden hemşehrilerimiz de artık gitmiyorlar. Çünkü daha iyisinin burada olduğunu biliyorlar. Bu kadar güzel bir organizasyona vatandaşlarımızın ilgisi de değer katıyor. Bu ilgi ve alaka yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Kitlesel anlamda yaptığımız hizmetler dikkat çekiyor. Ramazan Sokağına her gün binlerce kişi geldi. Kitle sporlarında çok başarılıyız. Bu Pazar günü Sarımsaklı'da en az 10 bin kişiyle yürüyeceğiz. Kitlesel kültür etkinlikleri bu şehre değer katıyor” dedi.