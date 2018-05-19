Başkan Çelik, KTO yönetimini ziyaret etti

Başkan Çelik ziyarette, KTO Başkanı Gülsoy ve yönetimini tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar dileyerek uyum vurgusu yaptı. Çelik, “Kurum ve kuruluşlar olarak şehrimizin gelişmesi için neler yapabileceğimiz, şehrimizin daha iyi yerlere gelmesi hususunda iş birliği ile çalışmamız gerek. Sizler de Kayseri ticaretini 2023 hedeflerine hazırlayacak yönetim olarak inşallah bu yolda muvaffak olursunuz” diye konuştu. Çelik sözlerini şöyle sürdürdü;

“İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında, yeniliklere ticaret erbaplarının da yönlendirilmesi gerekiyor. Ticari anlamda bunu fırsata çevirmenin yolları araştırılarak, e-ticareti geliştirmek konusunda üyeleriniz harekete geçirilebilir.”

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise Başkan Mustafa Çelik’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek; “Şehrimizin ekonomik hayatına büyük katkı sunmak için çıktığımız bu yolda Kayserimiz için, ülkemiz için uyum içerisinde çalışarak ne gerekiyorsa yapma gayreti ve arzusu içindeyiz. Sizin de söylediğiniz gibi çağımız, teknoloji, bilgi ve iletişim çağı. Dünyadaki her şey elimizin altında, ulaşabileceğimiz noktada. Bütün bu gelişmeleri Kayseri ticareti adına fırsata çevirmek için önümüzdeki süreçte Rabbim bu güzel şehir için güzel görevler yapmayı nasip etsin” dedi.