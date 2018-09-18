Başkan Çelik Kültepe kazı alanını ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kültepe'de sürdürülen kazı çalışmalarını takip etti ve kazı heyetinde yer alan yerli ve yabancı bilim insanları ile sohbet etti. Büyükşehir Belediyesinin de verdiği destekle kazıların çok daha hızlı ilerlediğini ifade eden Başkan Çelik, geçmişin izlerini geleceğe taşımak için bu tür çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin de desteklediği Kültepe kazı çalışmalarında en bereketli günlerden birisi yaşandı. 1948'den bu yana devam eden kazı çalışmalarında hazine odası benzeri bir yaşam alanı bulundu ve çok sayıda esere ulaşıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de kazı çalışmalarının böylesine önemli bir anını bizzat yerinde takip etti.

Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile kazı bölgesini gezen Başkan Mustafa Çelik, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başkan Mustafa Çelik, bir ara kazı malzemelerini alarak bizzat kazı çalışmasına da katıldı.

“Ön Asya'da bu kadar idol bir arada keşfedilmedi”

Kültepe'de yaptığı açıklamada Kayseri'nin 6 bin yıllık kadim bir şehir olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kadim şehrin önemli bir bölgesi olan Kültepe'de 1948'den beri kazı çalışmalarının yapıldığını söyledi. Kazı çalışmalarından çok değerli eserlerin yer aldığı bir bölümün bulunduğunu ifade eden Başkan Çelik, bir hazine dairesi veya benzeri bir yaşam alanına ulaşıldığını belirterek, her biri tarihi bir değer olan onlarca parçanın aynı anda çıkarıldığını kaydetti.

Kazı çalışmalarının bu önemli anına ilişkin açıklamalar yapan Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu da, Anadolu ve Ön Asya'daki en önemli kazı çalışmalarını yaptıklarını dile getirerek, “Kültepe'den her zaman güzel eserler çıkıyor; ancak Anadolu ve Ön Asya'da bu kadar idol bir arada keşfedilmedi. Büyük olasılıkla kutsal bir yapının bir odasının içindeyiz. Kazılar ilerleyince çıkan eserler daha fazla artacak. Bunları en iyi şekilde çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

“Kazılara destek vermeye devam edeceğiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, tarihi gün ışığına çıkaracak çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Şehirdeki tüm tarihi mirası önümüzdeki nesillere taşımak için bu tür çalışmalara destek verdiklerini ifade eden Başkan Çelik, “Kültepe kazılarına, Keykubatiye Sarayı kazılarına, Obruk Mağara Araştırma Grubu'nun mağara ve fosil araştırmalarına destek veriyoruz. Geçmişimizdeki izleri geleceğe taşıyacağız. Değerlerimizi şehrimize kazandıran çalışmaların içinde olmaktan mutluyuz” dedi. Başkan Mustafa Çelik, Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği destekle kazı hızını iki katına çıkardıklarını ve 10 yılda alınacak mesafeyi beş yılda aldıklarını kaydetti.

Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu da Büyükşehir Belediyesi'ne destekleri nedeniyle teşekkür ederek, “Son yıllarda belediyemizle işbirliğimiz çok daha iyi noktalara geldi. Türkiye'deki tüm belediyelere ve tüm arkeolojik kazılara örnek bir çalışma yapıyoruz. Elbette Bakanlığımızın desteğiyle bu kazıları yapıyoruz; ancak yerel destek olmazsa bir şey yapamayız” diye konuştu.