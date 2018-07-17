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17 Temmuz 2018 11:54

Başkan Çelik, Makine Mühendisler Odası yönetimi ile bir süre görüştü

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, her fırsatta vurguladığı gibi Makine Mühendisler Odası Kayseri Şubesi’nin ziyaretinde de uyum kültürünün önemini dile getirdi.

Başkan Çelik, Makine Mühendisler Odası yönetimi ile bir süre görüştü

17 Temmuz 2018 11:54

Başkan Çelik, şehrin yararına olan her projeyi desteklemeye devam ettiklerini belirtti.


Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu tarafından başkanlığa getirilen Akif Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.


Makine Mühendisler Odası Kayseri Şubesi yönetimin ziyaretinde şehrimizdeki tüm yönetim dinamikleri arasında var olan uyum kültürüne vurgu yapan Başkan Mustafa Çelik, “Şehrimiz için uyum içinde çalışıyoruz. Karşılıklı görüşerek Kayseri’nin yararına olan her projeyi destekleriz” diye konuştu.




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