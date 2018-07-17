Başkan Çelik, Makine Mühendisler Odası yönetimi ile bir süre görüştü

Başkan Çelik, şehrin yararına olan her projeyi desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu tarafından başkanlığa getirilen Akif Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Makine Mühendisler Odası Kayseri Şubesi yönetimin ziyaretinde şehrimizdeki tüm yönetim dinamikleri arasında var olan uyum kültürüne vurgu yapan Başkan Mustafa Çelik, “Şehrimiz için uyum içinde çalışıyoruz. Karşılıklı görüşerek Kayseri’nin yararına olan her projeyi destekleriz” diye konuştu.