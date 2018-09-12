Başkan Çelik: "Manen de güçlü olmalıyız"

Törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, maddi yönden güçlü olmanın önemli olduğunu; ancak manen de güçlü olmamız gerektiğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi'ne Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, İl Müftüsü Şahin Güven, hafız olan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, maddi yönden güçlü olmanın ve kalkınmışlığın çok önemli olduğunu; ancak manevi gücün de unutulmaması gerektiğini söyledi. Manevi gücün çok daha önemli olduğunu ifade eden Başkan Çelik, Kayseri'nin bu anlamda çok önemli değerler yetiştirdiğini ve bu nedenle de Makarr ı Ulema (Alimler Şehri) olarak anıldığını belirtti.

Konuşmasında Kuran-ı Kerim'in okunması ve anlaşılması üzerinde de duran Başkan Çelik, İl Müftülüğümüz ile Kuran-ı Kerim'in anlaşılması ve yaşanılması için bir dizi çalışma yapıyoruz. KAYMEK'lerde Kuran-ı Kerim ve Değerler Eğitimi dersleri veriyoruz. Gençlerimizi manevi yönden doyurmaz isek farklı yönlere gidebilirler. Bunu yapmadığımız takdirde malum yapılar imam, hocaefendi, hizmet, cemaat gibi değerli kavramları kullanarak gençlerimizi bu ülkeye kurşun sıkacak terörist olarak yetiştirebiliyorlar. Bu nedenle şehri imar ederken insanımızı ihmal etmemek için çalışıyor ve her kurumla gayret gösteriyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Hafızlık İcazet Merasimi yapıldı ve 202 öğrenci hafızlık icazetini aldı.