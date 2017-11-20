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20 Kasım 2017 15:14

Başkan Çelik, MHP İl Başkanı Ersoy ve MHP’nin meclis grubu ile görüştü

MHP İl Başkanı Baki Ersoy ve Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanı Halit Demir ile MHP’nin Meclis Grubu Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

Başkan Çelik, MHP İl Başkanı Ersoy ve MHP’nin meclis grubu ile görüştü

20 Kasım 2017 15:14

Başkan Çelik, ziyarette Kayseri’deki uyum kültürüne dikkat çekerek, Kayseri’deki bu özelliğe başka şehirlerin gıpta ile baktığını söyledi.


Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde MHP’nin Grup Başkanı oldu. MHP İl Başkanı Baki Ersoy ile Grup Başkanı Halit Demir’in Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaretine AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de katıldı.


MHP İl Başkanı Baki Ersoy, Halit Demir’in yeni grup başkanı olduğunu açıkladı ve bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Kayseri için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. MHP’nin Meclis Grup Başkanı Halit Demir de önceliklerinin bulundukları bölgeye en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu kaydetti.


“BAŞKA ŞEHİRLER GIPTA İLE BAKIYOR”


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de mecliste uyum içinde çalışan iki parti olduklarını ifade ederek “Birçok şehirde gıpta ile bakılan, takdir edilen, örnek gösterilen bir çalışma sergiliyoruz. Amaç Kayseri ortak paydası olunca herkes partisini, ideolojisini bir tarafa bırakıyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak ayrımcılık gözetmeksizin çalışıyoruz. İlçelerdeki belediye başkanının kimliğine göre değil halkın ihtiyaçlarına göre hizmet ediyoruz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da huzur içinde çalışırız” dedi. Başkan Çelik, MHP’nin yeni grup başkanının hayırlı olmasını temenni etti.




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