Başkan Çelik, MHP Milletvekili Ersoy ve İl Başkanı Tok ile birlikte Kitap Fuarı'nı gezdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, fırsat buldukça misafirleri ile birlikte Kitap Fuarı'nı geziyor. Pazar günü AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile birlikte fuarı ziyaret eden Başkan Mustafa Çelik, pazartesi günü de MHP Milletvekili Baki Ersoy ve İl Başkanı Serkan Tok ile birlikte Kitap Fuarı'ndaydı. Fuara katılan yazarlardan Terör Uzmanı Mete Yarar, bu birlikteliği “İttifakı erken yapmışsınız” şeklinde yorumladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'ndeki fuarı üçüncü gününde de ziyaret etti. Başkan Çelik, öncelikle fuara çocuklarıyla gelen anne babaların rahatlıkla gezebilmeleri için KAYMEK tarafından oluşturulan kreşe girdi. Fuar girişindeki kreşte bir süre kalan Başkan Mustafa Çelik, buradaki çocuklarla yakından ilgilendi.

Kayseri Kitap Fuarı'ndaki Büyükşehir Belediyesi'nin standını ziyaret eden, çocuklara kitap hediye eden, ziyaretçilerin fuarla ilgili görüşlerini alan Başkan Mustafa Çelik, gezisi sırasında Yazar Yusuf Kaplan ile karşılaştı ve bir süre sohbet etti.

ERSOY VE TOK DA FUARDA

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kayseri Kitap Fuarı'nı MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile MHP İl Başkanı Serkan Tok da ziyaret etti. Başkan Mustafa Çelik, misafirleriyle birlikte fuarı gezdi ve geçen yıl ile bu yılki fuarlar hakkında açıklamalarda bulundu. Çelik, Ersoy ve Tok, Kayseri Yazarları standını da ziyaret ederek, burada kitaplarını imzalayan yazarlarla bir süre sohbet ettiler.

METE YARAR: SİZ İTTİFAKI ERKEN YAPMIŞSINIZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kayseri Milletvekili Ersoy ve İl Başkanı Tok, fuar gazileri sırasında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da fuara katılan yazarlardan Terör Uzmanı Mete Yarar ile karşılaştılar. Mete Yarar, bu tablo üzerine “Siz ittifakı erken yapmışsınız” ifadelerini kullandı. Başkan Çelik de “Ayrımız gayrımız yok” diyerek cevap verdi ve 15 Temmuz akşamından beri beraber olduklarını kaydetti.

Kitap Fuarı'ndaki stantları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Mustafa Çelik, Milletvekili Baki Ersoy ve İl Başkanı Serkan Tok için Yusuf Dursun, Hakkı Mengüç ve bazı yazarlar kitaplarını imzaladılar.