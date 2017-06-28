Başkan Çelik, "Mutlu olduğunuz yerde yaşamanızı istiyoruz”

İlçelere yatırımla ilgili açıklamalar yapan Başkan Çelik, “İnsanları mutlu oldukları yerde yaşatmak ve göç etme şartlarını ortadan kaldırmak boynumuzun borcu” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Sarıoğlan ilçesini ziyaret etti. Kayseri Milletvekili Yıldız, Başkan Çelik ve beraberindekileri geçen hafta Sarıoğlan Belediye Meclisi tarafından Belediye Başkanlığına getirilen Yusuf Akbulut, AK Parti Sarıoğlan İlçe Başkanı Ahmet Cerit ve vatandaşlar karşıladı.

Burada yapılan toplantıda vatandaşlara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Sarıoğlan’ın yeni döneminde hep birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı. İlçelere büyük önem verdiğini ve tüm ilçeleri sık sık ziyaret ettiğini dile getiren Başkan Çelik, “İnsanlarımızı mutlu oldukları yerde yaşatmak boynumuzun borcu. Bunun için kanunun bize sorumluluk olarak yüklemediği hizmet ve yatırımları da yapıyoruz. Göç etme şartlarını ortadan kaldırırsak sizlerin daha mutlu olmanızı da sağlarız” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, Sarıoğlan’ın, Kayseri’nin ve Türkiye’nin gelişmesine hep birlikte katkı vermeye devam edeceklerini kaydetti. Toplantının ardından İlçe Belediye Başkanı Yusuf Akbulut’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu. Sarıoğlan’ın yeni Belediye Başkanı Akbulut, “İlçemizin büyümesi için hep birlikte elbirliği ile çalışacağız” mesajını verdi.