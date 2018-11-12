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Başkan Çelik, öğle yemeğinde Büyükşehir Belediyesi personeli ile bir aradaydı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, öğle yemeğini Büyükşehir Belediyesi Yemekhanesi’nde mesai arkadaşlarıyla birlikte yedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, öğle yemeğini Büyükşehir Belediyesi Yemekhanesi'nde mesai arkadaşlarıyla birlikte yedi. Yemekhanede farklı masalara oturarak Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla sohbet eden Başkan Çelik, hal hatır sordu ve talepleri dinledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediyenin farklı birimlerinde çalışan personelle, sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Çelik, bu kez de öğle yemeğini Büyükşehir Belediyesi Yemekhanesi'nde çalışanlarla birlikte yedi.


Yemekhanede tepsiyi alıp sıraya giren ve kendi yemeğini kendisi alan Başkan Mustafa Çelik, Mercimek Çorbası, Kuru Fasulye, Pirinç Pilavı ve Cacıktan oluşan Milli Mönü için aşçılara teşekkür etti. Haftanın ilk gününde ve ilk öğle yemeğinde mesai arkadaşlarıyla birlikte olan Başkan Mustafa Çelik, farklı masaları da ziyaret ederek personelle sohbet etti.

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