Eski adıyla Tavlusun Caddesi üzerindeki 46 gecekondu ve kaçak yapının 134 hak sahibi ile çok kısa bir sürede tek tek rızaen anlaşıldı. Başkan Çelik, kararlılık ve cesaretle başladıkları yol çalışmasında hızlı bir şekilde ilerlediklerini söyledi. Başkan Çelik, Büyükşehir’e güvenen ve rızaen anlaşarak yolun yapılmasına destek veren tüm hak sahiplerine teşekkür etti.

Yeni bulvarların açılmasında ve Mimarsinan Kavşağı ile Anadolu Harikalar Diyarı arasındaki yol gibi pek çok yolun genişletilmesinde vatandaşların güvenini ve rızasını alan Büyükşehir Belediyesi, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı’nda da uzlaşmacı özelliğini gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, eski adıyla Tavlusun Caddesi olarak bilinen Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı’nın devamındaki yol güzergahında incelemelerde bulundu ve anlaşmaya varılan kaçak yapıların yıkımına katıldı. Başkan Çelik, yıkım sırasında kepçeyi bizzat kullandı.

“3,5 YILDA ÇOK ÖNEMLİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 3,5 yılda çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı’nın da bu projelerden birisi olduğunu söyledi. Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile birlikte üç ayrı devasa bulvarı açma çalışmaları yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik, “Burası 50 metre genişliğinde bir yol olacak. Ortasından raylı sistem geçecek. Her iki yanında 3+3 şeritli lastik tekerlekli araç yolu, kenarlarında bisiklet yolları, yaya yolları ve yeşil alanı ile çok modern bir yol yapıyoruz. Trafiği şu an bile çok yoğun bir yol. Acil bir ihtiyaçtı. Buradaki zorluğumuz yol güzergahında gecekondular ve kaçak yapıların olmasıydı. 46 yapının 134 hak sahibi ile uzlaşarak rızaen anlaştık. Yolun temizlenen bölümünde altyapı çalışmalarına başlamıştık. Ardından Fen İşleri Dairemiz çalışmalara başlayacak ve yolu yapacak. Bu yol, açtığımız andan itibaren büyük bir yükü alacak. Hamdolsun bunu yapmak bize nasip oldu” dedi.

BAŞKAN ÇELİK’TEN HAK SAHİPLERİNE TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yol güzergahındaki binaların hak sahiplerine ayrı bir paragraf açarak teşekkür etti. Bu yolun açılmasında rızaen anlaşan hak sahiplerinin önemli bir rolünün olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, bölgeye asılan pankartla yaptığı teşekkürü tekrarladı. Bu tür yolları açmanın kolay olmadığını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, “Bu işler kararlılık ve cesaret istiyor. Şu kadar gecekondu var, şu kadar hak sahibi var, anlaşmak yıllar sürer, zaten bir yol gidiyor demek işimize gelmez. Risk alıyoruz, inisiyatif kullanıyoruz ve 134 hak sahibinin tek tek rızalarını alıyoruz. Son yıktığımız binada da 6 kardeş hak sahibiydi. Yurt dışında olan ve bayram için gelen kardeşle de görüşerek anlaştık ve burayı da yıktık. İnşallah kısa sürede yolu tamamlayarak trafiğe açacağız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, daha sonra yol güzergahında incelemelerde bulunarak alt yapı ve üst yapıda yapılan çalışmaları takip etti. Başkan Mustafa Çelik, yolun projesi üzerinde de bürokratlarıyla istişarede bulundu ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.