Başkan Çelik, Osmanlı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi

Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesi’nde yapılan toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra AK Parti Kayseri milletvekilleri ile Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada katılımcıların geçmiş Ramazan Bayramını tebrik ederek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 24 Haziran seçimlerini yüzyılın seçimi olarak nitelendirdi. Bu seçimlerde halkın ilk kez bir taraftan kendi cumhurbaşkanını ve hükümet bir taraftan da meclisi seçeceğini ifade eden Başkan Çelik, yasama ve yürütme arasındaki uyuma vurgu yaptı. Kayseri’deki uyum kültürü ve bu kültürün sağladığı avantajları sürekli vurguladığını ifade eden Başkan Çelik, “Yerelde uyum içinde çalışıyoruz. Konu şehrimiz olunca herkes Kayseri ortak paydasında buluşuyor. Bu da bereketi beraberinde getiriyor. 24 Haziran seçimlerinde de Cumhurbaşkanı ve mecliste uyumu sağlayıp bereketi Ankara’ya yansıtmamız gerekiyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Osmanlı Mahallesi’ndeki toplantının ardından Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü ile birlikte Kayseri Park Alışveriş Merkezi’ndeki kafede gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Sürpriz bir şekilde kafedeki gençleri ziyaret eden Yıldız ve Çelik, gençlerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Gençlerle sıcak bir sohbet gerçekleştiren Taner Yıldız ve Mustafa Çelik, Türkiye gündemi ve Kayseri’ye ilişkin soruları cevaplandırdı.