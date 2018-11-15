Başkan Çelik, Pınarbaşı'nda yol çalışmalarını takip etti

Dün şehir merkezindeki 30 Ağustos Caddesi'nde asfalt çalışmalarını takip eden Başkan Mustafa Çelik, bugün Pınarbaşı ilçesindeydi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, asfalt çalışmalarını takip etmek ve ilçe halkıyla bir araya gelmek üzere Pınarbaşı ilçesine gitti. Başkan Çelik, Pınarbaşı Belediye Başkanı Hamit Çevik ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Mustafa Çelik, asfalt çalışmalarına da bizzat katıldı. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, farklı ekiplerle şehrin farklı bölgelerinde asfaltlama çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, “Bir ekibimiz 30 Ağustos Caddesi'nde çalışırken bir ekibimiz de Pınarbaşı ilçesinde çalışıyor. Şehir merkezi kalitesindeki asfaltı buraya da döküyoruz. Hem hizmet ediyoruz hem de halkla iç içeyiz. Gönül belediyeciliği de bu. Sadece el sıkmakla yetinmiyor hizmet ederek halkımızla birlikte oluyoruz. Hizmet ederken de siyasi parti ayrımı yapmıyor, ilçelerdeki halka hizmet ediyoruz. Geçen hafta Sarız'daydık, bu hafta Pınarbaşı'ndayız. Rabbim kazasız belasız bu yolların kullanılmasını nasip etsin” dedi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Hamit Çevik de Başkan Çelik'e teşekkür ederek, “Ellerinize emeklerinize sağlık” ifadelerini kullandı.