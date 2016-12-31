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31 Aralık 2016 10:04

Başkan Çelik, SADED tarafından hazırlanan belgesel için 15 Temmuz’u değerlendirdi

Başkan Çelik, SADED tarafından hazırlanan belgesel için 15 Temmuz’u değerlendirdi

31 Aralık 2016 10:04

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sanat, Düşünce, Eğitim Derneği (SADED) tarafından yapılmakta olan belgesel için değerlendirmelerde bulundu. 15 Temmuz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili düşüncelerini ifade eden Başkan Çelik, 15 Temmuz’da egemen güçlerin yerli işbirlikçileriyle yaptıkları planın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki millet tarafından bozulduğunu söyledi.
Kısa adı SADED olan Sanat Düşünce Eğitim Derneği’nin Genel Başkanı Tahir Fatih Andı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Tahir Fatih Andı, ziyaretinde 15 Temmuz süreci ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir belgesel hazırladıklarını ifade ederek bu belgesel için Başkan Çelik’ten görüş istedi. Değerlendirmesinde Türk Milleti’nin tankla, topla, cebir ve şiddetle yıkılamayacağının 15 Temmuz’da bir kez daha görüldüğünü ifade eden Başkan Çelik, "Bizim en büyük silahımızın birlik beraberlik olduğunu dünya anlamıştır. Bu millet konu vatan, millet, bayrak olduğunda öyle bir kenetleniyor ki hiçbir güç yıkamıyor. Egemen güçler bir plan yaptılar. Dünyanın medya gücü, ekonomi gücü, istihbarat gücü onlarda. İçerdeki yerli işbirlikçileri ile planlarını uygulamaya çalıştılar; ancak 24 saat bile geçmeden projeleri yerle bir oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir liderin duruşu, Ona güvenen halkın bir araya gelerek kenetlenmesi ve Rabbimizin yardımıyla planları bozduk. 15 Temmuz olayını tarihimizdeki ikinci Vaka-i Hayriye olarak adlandırıyorum. Başı felaket, ortası zafer ve selamet, sonu da kötülüklerden kurtuluş oldu. Ayağımızdaki prangalardan ve vücudumuzdaki mikroplardan kurtulduk" dedi.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çok güçlü bir iradeye sahip olduğunu da vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, "Eğer vatanı, milleti ve gelecek nesilleri düşünüyorsak Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman yanında olmalıyız" diye konuştu.



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