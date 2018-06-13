Başkan Çelik, "Saldırılara rağmen ülkemiz büyüyor"

Başkan Çelik, içeriden ve dışarıdan yapılan pek çok saldırıya rağmen ülkemizin büyümesini sürdürmesine dikkat çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kadın Kolları’nın iftarına eşi İkbal Çelik ile birlikte katıldı. Başkan Çelik ve eşi İkbal Çelik, AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü ve Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin tarafından karşılandı.

Başkan Mustafa Çelik, eşi İkbal Çelik ile birlikte salondaki tüm masaları gezerek katılımcılarla selamlaştı ve sohbet etti. AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar il ve ilçelerde kadın kolları başkanlığı yapan partililerin katılımıyla gerçekleşen iftara AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de iştirak etti.

Eski ve yeni yöneticilerin iftarda bir araya gelmesinin önemini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “AK Parti’yi diğer partilerden farklı kılanın eski ve yenilerin bir arada olması olduğunu belirterek, “Burada görev yapanlar her zaman birbirlerini destekleyip öne çıkararak bu davayı öne çıkardılar” dedi.

24 Haziran seçimleri ve ülke gündemindeki bazı konuları da değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, seçimleri 100 yılın seçimi olarak nitelendirdi. Türkiye’nin ayağından çekmek isteyen pek çok hainin bulunduğunu da ifade eden Başkan Çelik, terör ve ekonomik saldırılara rağmen ülkemizin büyüdüğüne dikkat çekti. Terörle mücadelede de çok önemli sonuçlar alındığını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, “Bu başarılar arkasında milletin gücü olan inanmış bir liderle mümkün oluyor” diye konuştu.