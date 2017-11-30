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30 Kasım 2017 14:03

Başkan Çelik, "Şampiyon çocuklar herkes tarafından örnek alınmalı"

Kayseri’ye Türkiye şampiyonluğu getiren otizmli gençler Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret ettiler.

Başkan Çelik,

30 Kasım 2017 14:03

Başkan Çelik, şampiyon çocukların herkes tarafından örnek alınması gerektiğini belirtti.


Kayseri Özel Çocukları Topluma Kazandırma Derneği Genel Sekreteri Yusuf Coşkun, yüzme ve atletizmde Türkiye şampiyonu olan otizmli çocuklarla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Başkan Çelik, atletizmde Türkiye Şampiyonu olan ve finaller sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile de yarışan Nisanaz Öztürk, yine atletizmde Türkiye ikincisi olan Tarık Taha Altunel ve yüzmede Türkiye Şampiyonu olan Zekiye Bölükbaşı ile yakından ilgilendi.


Kayseri Özel Çocukları Topluma Kazandırma Derneği Genel Sekreteri Yusuf Coşkun, Başkan Çelik’e derneklerinin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi ve engelli çocukları farklı branşlarda spora dahil etmeye çalıştıklarını söyledi. Bu çalışmalardan başarılı sonuçlar aldıklarını dile getiren Coşkun, “Voleybolda Türkiye şampiyonuyuz. Masa tenisinde bölge birinciliğimiz var. Kayakta Türkiye şampiyonluğumuz bulunuyor. Birçok branşta şampiyonluklarımız ya da derecelerimiz var. Bunlar tabi ki Büyükşehir Belediyemiz ile kamu kurum ve kuruluşlarının destekleriyle oluyor. Bu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de fiziki yatırımlar yaparken insana yatırımı her zaman öncelikli gördüklerini belirtti. Kayserili sporcuların elde ettikleri başarılardan gurur duyduklarını dile getiren Başkan Çelik, “Ama bizi en çok memnun eden özel çocuklarımızın elde ettikleri başarılar ve getirdikleri madalya ve kupalar. Gençlerimize, ailelerine ve sizlere gayretlerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu kardeşlerimizi tüm Kayseri’deki çocuklarımıza örnek olarak gösterelim” diye konuştu.


Başkan Çelik, özel şampiyonlara çeşitli hediyeler verdi.




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