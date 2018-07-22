Başkan Çelik, Sarımsaklı’da kamp yapan aileleri ziyaret etti

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından iki yıl önce başlatılan Doğa Kampı çerçevesinde Sarımsaklı Barajı kenarında muhteşem bir kamp daha yapıldı. Kampı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de eşi İkbal Çelik ile birlikte ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Çelik, Sarımsaklı Barajı’nda yapılan Doğa Kampı’na eşi İkbal Çelik ile birlikte katıldı. Kampa katılan ailelerle tanışan Başkan Çelik, çocukları ile birlikte kampa katılan ailelerle sohbet etti, yapılan etkinlikleri izledi ve bu etkinliklere bizzat iştirak ederek ok attı.

Çadır bölgesini de gezen Başkan Mustafa Çelik, burada oturan vatandaşlarla sohbet ederek memnuniyetlerini sordu. Kamp ziyareti boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çelik, çadır bölgesindeki hamakta yatan küçük bir çocuğu bir süre salladı.

MANGAL, SİNEMA VE CANLI MÜZİK

Kamptaki çadırları ve çadırlarla birlikte Spor A.Ş. tarafından karşılanan tüm kamp malzemelerini inceleyen Başkan Mustafa Çelik, Sarımsaklı Barajı’nın eşsiz güzelliği içindeki farklı mekanlarda ailelerle sohbet etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, akşam yemeğine de kaldı ve bizzat yemeğin servisini yaptı.

Bir ara mangalın başına da geçen Başkan Çelik, sucuk pişirdi ve pişirdiği sucukları vatandaşlara ikram etti. Açık hava sinemasının da olduğu doğa kampında mangal ziyafetinin ardından en eğlenceli bölümlerden birisi de ateş başındaki canlı müzik ziyafeti oldu. Başkan Çelik, eşi İkbal Çelik ile birlikte bir süre ateş başında müzik dinledi.

SPOR A.Ş. 500 BİN KİŞİYE ULAŞIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, burada kısa süre katılımcılara hitap ederek hafta içinde farklı meşgalelerin içinde olan insanların yorgunluklarını atmak için doğayla iç içe olmak istediklerini belirtti ve “Belediyecilik sadece fiziki yatırım yapmak değil insanların sosyal ve kültürel açıdan da rahat edecekleri organizasyonla yapmaktır” dedi. Spor A.Ş.’nin bu anlamda olağanüstü çalıştığını ifade eden Başkan Çelik, farklı etkinliklerle bir yıl içinde 500 bin kişiye ulaşıldığını kaydetti. Bu etkinliklere ailelerin birlikte katılmasının önemini de dile getiren Başkan Çelik, yaz aylarında yapılan doğa kampının 200 kişilik gruplar halinde gerçekleştirildiğini söyledi. Saat 15.00’te başlayan kampa ulaşım imkanı olmayan katılımcıların bizzat evinden alınarak katıldığını belirten Çelik, kampta farklı oyunlar ve her hafta yeni etkinlikler yapıldığını, bu haftanın etkinliğinin de açık hava sineması olduğunu dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, doğa kampının çok beğenildiğini ve çok güzel geri dönüşler aldıklarını söyledi ve sözlerinin sonunda halkın beğenisini sordu. Ateş başında kampa katılanlar alkışlarla beğenilerini ifade ettiler.

SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

Doğa kampında bir de sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Kampa katılan Buse isimli öğrencinin doğum günü olduğu öğrenilince ona özel doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Doğum Günü kızı Buse Başkan Çelik tarafından davet edildi. Başkan Çelik, hayırlı ömürler dileğinde bulundu ve pasta kesildi. Havai fişek gösterisinin de yapıldığı sürpriz doğum günü nedeniyle Buse mutluluk gözyaşları döktü.

Spor A.Ş.’nin doğa kampı eğlenceli etkinlikler ve yarışmalarla devam etti.