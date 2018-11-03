Başkan Çelik, Sarız'da asfalt çalışmalarını inceledi

Önceki hafta Sarıoğlan ve Akkışla'da asfaltlama çalışmalarını takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bu kez Sarız'daydı. Sarız halkı, Başkan Mustafa Çelik'e büyük ilgi gösterdi ve yapılan yatırımlar nedeniyle teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sarız'da İlçe Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Hulusi Kara ile vatandaşlar tarafından karşılandı. İlçe merkezindeki sokak ve caddelerin asfaltlanması çalışmalarını takip eden Başkan Çelik'e Sarız halkı sıcak ve samimi bir ilgi gösterdi.

Yapılan yatırımlarla ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Büyükşehir Belediyesi'nin 16 ilçede ve 750 mahallede adım atmadık yer bırakmadığını söyledi. Kent merkezindeki hizmet neyse aynısını 16 ilçeye götürdüklerini vurgulayan Başkan Çelik, “Sarız merkezine 6 bin tondan fazla asfalt döküyoruz. İki gün içinde asfaltlama çalışmalarını bitireceğiz ve Pınarbaşı ilçemize geçeceğiz” dedi.

“Siyasi ayrım yapmıyoruz”

Yatırım ve hizmetleri yaparken, hangi belediyenin hizmet sahasında olduğuna bakmadıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Siyasi parti ayrımı gözetmeksizin bu hizmeti yapıyoruz. Biz partilere değil halka hizmet ediyoruz. 1 saat önce Yeni Sanayi'de esnaflarla birlikteydik, şimdi Sarız'dayız. 1 ay önce yine Sarız'daydık. Sizlerin sıcak ilgisiyle karşılanmak bizleri mutlu ediyor. Rabbim hayırlı hizmet ömrü verdiği müddetçe hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

AK Parti Sarız İlçe Başkanı Hulusi Kara de 1946 yılında ilçe olan Sarız'a Büyükşehir Belediyesi sayesinde ilk kez bu kadar güzel hizmetin geldiğini belirtti. Kara, “Mustafa Çelik Başkanımın ne zaman yanına gittiysek bizi bir kez dahi geri çevirmedi. İşi gücü rast gelsin” şeklinde konuştu.

Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Erdoğlu da, “Bu hizmetlere Sarız'ın ihtiyacı vardı” dedi ve Sarız halkı adına Başkan Çelik'e teşekkür etti. Başkan Mustafa Çelik, Sarız caddeleri ve sokaklarının asfaltlandığı çalışmalara bizzat da katıldı.

Esnaflardan büyük ilgi

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Sarız'da esnafları da ziyaret etti. Vatandaş ve esnaflarla selamlaşan ve hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Çelik'e hem esnaf hem de vatandaşlar sıcak ve samimi bir ilgi gösterdi.

Başkan Mustafa Çelik, Sarız programında Sarız Belediyesi'ni de ziyaret ederek İlçe Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu ile bir süre görüştü. Sarız Belediye Başkanı Eroğlu, Başkan Çelik'e ziyareti nedeniyle teşekkür ederek, “Değerli hizmetleri nedeniyle Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sarız'a bugüne kadar hizmetler yapıldı; ama bu dönemde yapılan hizmet en güzeli oldu. Şahsım, belediyem ve vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik de, Sarız halkının gösterdiği ilgi ve sevgiden dolayı teşekkür etti. Gösterilen sıcak ilgi ve muhabbetin her şeye değdiğini ifade eden Başkan Çelik, “İlçeler ve şehir merkezi arasındaki farklılığı gidermemiz gerekiyordu. Bütünşehir Yasası ile birlikte elimizi ilçelerin üstünden hiç çekmedik. Tüm ilçelerin alt ve üst yapı ihtiyaçlarını gidermek için çalıştık, çalışıyoruz” diye konuştu.

Başkan Çelik, Kadın ve Gençlik Merkezi'nde

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sarız'da Kadın ve Gençlik Merkezi'ni de ziyaret etti. Kadın ve Gençlik Merkezi'ndeki atölyeleri gezerek kursiyerlerle sohbet eden Başkan Çelik, kursiyerlerden teşekkür aldı.