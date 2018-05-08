Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yeni hatlar ve yeni otobüslerin tanıtımını yaptığı törende otobüs filosunu gençleştirdiklerini ve gençleştirmeye de devam edeceklerini belirtti. Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı yeni otobüsler arasında raylı sistem aracı büyüklüğünde elektrikli otobüsler de bulunuyor.

Cumhuriyet Meydanı’nda yeni nesil toplu taşım araçlarının ve yeni hatların tanıtımı için bir tören yapıldı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra ilçe belediye başkanları, bürokratlar, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Kayseri’de belediyecilik tarihinin en yoğun yıllarının yaşandığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, ulaşım yatırımları hakkında bilgiler verdi. Yapılan ve yapılacak olan köprülü kavşaklar, açılan büyük bulvarlar ve yeni raylı sistem hatları ile ilgili açıklamalar yapan Başkan Çelik, ulaşımın en önemli unsurunun toplu taşım, toplu taşımın en önemli unsurunun da raylı sistem olduğunu belirtti. Bu doğrultuda şehrin doğu-batı hattında çalışan raylı sisteme ilave olarak kuzey-güney hattını yapacaklarını dile getiren Başkan Çelik, “Kuzey-güney aksındaki hattın projelerini bitirdik. Talas Anayurt’tan, Erkilet ve oradan Belsin’e gidecek olan hattın iki ucundan yapımına başlıyoruz. Talas Anayurt’tan biz, Belsin Anafartalar’dan Ulaştırma Bakanlığımız çalışmalara başlayacak ve inşallah kısa süre içinde bitirmiş olacağız” dedi.

25 METRELİK ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER GELİYOR

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Şehir Hastanesi’nin tam kapasiteye ulaşmasıyla günlük 50 bin insanın ulaşımının sağlanması gerektiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kocasinan Belediye Başkanlığı dönemindeki en önemli vaadi olan Bekir Yıldız Bulvarı’nı hastane bitmeden tamamladıklarını belirtti. Raylı sistem aracı büyüklüğünde olacak elektrikli otobüslerin hastane hattında çalışacağını ifade eden Başkan Çelik, “25 metre boyunda olan raylı sistem araçlarının uzunluğundaki otobüsler Hastaneler Hattı dediğimiz Erciyes Üniversitesi-Devlet Hastanesi-Şehir Hastanesi arasında çalışacak. Bu otobüslerin teslim süresi temmuz ayından başlayarak eylül-ekim ayına kadar sürecek ve her ay 2-3 otobüs teslim edilecek. Bunlar teslim edilene kadar çalışması için 8 adet otobüs daha aldık. Bu otobüsler yüzde yüz yerli tasarım otobüsler. Yolcu kapasitesi 210 kişi. Sabaha kadar şarjda kalacaklar ve akşama kadar çalışacaklar. Aldığımız 14 elektrikli, 10 adet körüklü, 20 solo otobüsle birlikte filomuzun yaş ortalamasını 5,2’ye çekiyoruz. Türkiye ortalamasından daha iyiyiz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, halk otobüslerinin de yenilenmesi için yaptıkları çalışmalardan da bahsederek halk otobüsçülerinin de 15 adet körüklü otobüs sözleşmesi yaptıklarını söyledi. Başkan Çelik mevcut otobüslerin yenilenmesi için de Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı Ahmet Erkan’dan söz aldı ve yıl sonuna kadar 25 otobüsün yenilenmesini istedi. Başkan Çelik, önümüzdeki senelerde de yenileme çalışmalarını devam edeceğini kaydetti.

ŞEHİR HASTANESİ İÇİN ÜÇ HAT OLUŞTURULDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Şehir Hastanesi’ne ulaşım için aç ayrı hat oluşturulduğunu söyledi. Birinci hattın Erciyes Üniversitesi Hastanesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Şehir Hastanesi olmak üzere üç hastaneyi birbirine bağlayacak hat olduğunu ifade eden Çelik, “İkinci hat mevcut raylı sistem hattımıza bağlı olarak Belsin’den hastaneye ulaşımı sağlayacak. Bu hattı kullananlar raylı sistemden ücretsiz aktarmayla hastaneye gidebilecek ya da hastaneden gelerek ücretsiz raylı sistem aktarması yapabilecek. Üçüncü hattımız da şehir hastanesi ring hattı olacak. Güneyden kuzeye ve kuzeyden güneye ring hatları olacak” dedi.

Başkan Mustafa Çelik, hafta boyunca Cumhuriyet Meydanı’nda yeni hatlar ve otobüsler hakkında bilgi verileceğini de belirtti ve alınan otobüslerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Çelik, daha sonra Şehir Hastanesi’ne ulaşımı sağlayacak olan üç ayrı hatla ilgili detaylı bilgiler verdi. Çelik, Şehir Hastanesi Çift Yönlü Ring Hattı’nın Cumhuriyet Meydanı-Erkilet-Kuzey Çevreyolu-Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı-Osman Kavuncu Bulvarı-Cumhuriyet Meydanı güzergahında çift yönlü çalışacağını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, daha sonra basın mensupları ve vatandaşlarla birlikte yeni alınan otobüsleri gezdi.