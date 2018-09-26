Başkan Çelik: “Şehre fayda sağlayanların yanındayız”

Başkan Çelik, ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada şehre fayda sağlayan herkesin yanında olduklarını belirtti.

Ensar Vakfı Kayseri Şubesi Başkanı Hüseyin Okandan ile yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Vakıf Başkanı Okandan, iyi bir ekiple Kayseri'ye hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi ve Ensar Vakfı'nın Kayseri'deki ilk yurdunu açtıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, genç ve dinamik bir kadronun azimle çalışınca başarılı olacağını belirtti. Vakıf ve derneklerde çalışmanın gönül işi olduğunu dile getiren Başkan Çelik, “Bu görevlerin mükafatını Rabbim verecektir. Her zaman söylediğimiz gibi gönüllü kültür teşekkülleri ve sivil toplum örgütlerinin bu şehre saylayacağı faydalar için hep yanlarında olduk. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i Adana Kayserililer Derneği Başkanı Uğur Büyükkantarcı ve dernek üyeleri, Kayseri Gör-Bir Derneği Başkanı Uğur Fidancı, Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Necati Arıcı, Pınarbaşı Yukarıborandere Mahallesi ve Seyrani Mahallesi Muhtarları, Kayseri Engelli Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ümmet Ekici ve birlik üyeleri de ziyaret etti.