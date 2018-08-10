Başkan Çelik: "Şehrimle gurur duyuyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, son 2,5 yılda 436 tır yardım malzemesi gönderen Kayserili hayırseverlerin övünç kaynağımız olduğunu belirtti ve tüm hayır sahiplerine teşekkür etti.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 9 tır un, 1 tır kıyafet ve 2 tır içme suyundan oluşan yardım malzemelerinin uğurlanması törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Müftüsü Şahin Güven, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Şahin Güven 2016 yılı Mart ayından bu yana 424 tır yardım malzemesinin Kayseri’den Suriye’ye gönderildiğini ifade ederek, gönderilecek olan 12 tır ile birlikte yardım tırı sayısının 436’ya ulaşacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Kayseri ile övünç duyduğunu dile getirdi. Kayseri’nin pek çok özelliği bulunduğunu; ama asıl zenginliğimiz ve övünç kaynağımızın gönlü zengin insanlarımız olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, “Bu topraklarda para kazananlar yine bu topraklar için hayırlarda bulunuyorlar ve bu hayırlar yurt dışına kadar ulaşıyor. ‘Paran kadar değil hayrın kadar konuş’ sözü bu topraklardan çıktı. Rabbim pek çok insana imkan veriyor; ama herkes hayır yapacak özellikte olmuyor. Bu organizasyonu yapanlara ve hayırsever hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

12 tırdan oluşan yardım konvoyu Sanatçı Halil Necipoğlu’nun yaptırdığı dualarla uğurlandı.