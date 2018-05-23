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23 Mayıs 2018 13:45

Başkan Çelik Seyrani Mahallesinde incelemelerde bulundu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Bekir Yıldız Bulvarı’nı Kocasinan Bulvarı’na bağlayacak olan Seyrani Mahallesi’nde açılan yolda incelemelerde bulundu.

Başkan Çelik Seyrani Mahallesinde incelemelerde bulundu

23 Mayıs 2018 13:45


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in Bekir Yıldız Bulvarı’nın en önemli bölümü olarak gördüğü Seyrani bağlantısı için çalışmalar hızla devam ediyor. Başkan Mustafa Çelik, Seyrani Mahallesi’ne giderek, yol ve köprü çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu.


Kocasinan Bulvarı ve Bekir Yıldız Bulvarı gibi iki önemli bulvarı birbirine bağlamak Seyrani Mahallesi’nden açılan yol ve bağlantı köprüsünün son durumunu yerinde gören Başkan Çelik, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Başkan Mustafa Çelik, Haziran ayında tamamlanması planlanan Seyrani bağlantısıyla birlikte 17 kilometrelik Bekir Yıldız Bulvarı’nın Kocasinan Bulvarı’ndan Oymaağaç’a kadar uzanan bir yol haline geleceğini kaydetti.




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