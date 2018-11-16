Başkan Çelik, Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçelerin sosyal hayatına canlılık getiren sosyal yaşam merkezlerini Pınarbaşı ilçesindeki programında da ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, asfalt çalışmalarını takip etmek üzere gittiği Pınarbaşı ilçesinde Sosyal Yaşam Merkezi'ni de ziyaret etti. Başkan Çelik, mimarisi ile dikkat çeken ve farklı birimleriyle ilçenin sosyal hayatına canlılık getiren sosyal yaşam merkezinde, bu merkezi kullanan vatandaşlarla sohbet etti. Kadınlar Lokali'nde bir araya gelen Pınarbaşılı kadınlarla bir süre görüşen Başkan Mustafa Çelik, “Açtığımız sosyal yaşam merkezlerinin vatandaşlarımız tarafından en iyi şekilde kullanılıyor olmasından mutluluk duyuyoruz” dedi. Başkan Çelik, Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi'nde hangi kursların açıldığını sordu ve bu kurslara katılımla ilgili bilgiler aldı. Pınarbaşılı kadınlar da sosyal yaşam merkezindeki hizmetlerden ve açılan kurslardan duydukları memnuniyetleri dile getirdiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi'nde açılan bazı kursları da ziyaret ederek kursiyerlerle görüştü. Terzilik kursunda dikilen kıyafetleri inceleyen Başkan Çelik, daha sonra üniversite hazırlık kurslarına katılan gençlerin sınıfına girerek bir süre sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki kreşi de gezdi. Şehir merkezi ve ilçelerdeki sosyal yaşam merkezlerinin en güzel özelliklerinden birisinin de kreşler olduğunu ifade eden Başkan Çelik, aileler sosyal yaşam merkezlerindeki diğer ünitelerden yararlanırken çocukların da eğitimciler nezaretinde kreşlerde kaldığını kaydetti. Başkan Çelik, kreşteki çocuklarla bir süre yakından ilgilendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi'nin yüzme havuzu, fitness salonu ve diğer birimlerini de gezerek kullanımına ilişkin bilgiler aldı.