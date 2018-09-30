Başkan Çelik Spor Festivali'nde

Ş.'nin hafta sonu düzenlediği “Sağlıklı Yaşam ve Spor Festivali” etkinliğine katılarak vatandaşlarla birlikte keyifli dakikalar geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. yaptığı spor etkinlikleriyle toplumun her kesiminden vatandaşların ilgisini ve beğenisini topluyor. Spor A.Ş. Bizim Mahallede, Doğa Seni Çağırıyor, Doğa Kampları, Her Pedal Bir Nefes gibi etkinlikler ve spor kursları ile binlerce insanı sporla buluşturan Spor A.Ş., “Sağlıklı Yaşam ve Spor Festivali” ile

Kayserililere hareketli bir hafta sonu geçirme fırsatı sağladı. Festivale katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de açılan stantlardaki etkinlikleri tek tek gezdi. Düzenlenen konser ve spor aktivitelerini deneyen Başkan Çelik, Kayserili vatandaşların eğlencesine ortak oldu.

Gerçekleştirilen aktiviteler sırasında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik Kayseri hemşehrileri ile birlikte bolca hatıra fotoğrafı çektirdi.