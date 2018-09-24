Başkan Çelik, Taşhanlı vatandaşa misafir oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Taşhan'da yapılan kazı çalışmalarını yakından takip etmeye devam ediyor. Başkan Çelik, kazı bölgesindeki incelemeleri sırasında Taşhanlı Suat Soydan adlı vatandaşın davetini kırmayarak evine misafir oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Taşhan'da doğa tarihine ışık tutacak 8 milyon yıllık fosillerin bulunduğu kazı çalışmalarını yakından izlemeye devam ediyor. Kazı çalışmalarının yapıldığı bölgeyi ziyaret eden Başkan Çelik, incelemeleri sırasında Taşhanlı Suat Soydan adlı vatandaştan davet aldı. Başkan Mustafa Çelik, kazı bölgesindeki incelemeleri sonrası davete icabet etti.

Suat Soydan'ın evine misafir olan Başkan Mustafa Çelik, aile bireyleri ve komşularıyla bir süre oturdu ve sohbet etti. Taşhanlı Suat Soydan da Başkan Çelik ve beraberindeki misafirlerine üzüm ikram etti.