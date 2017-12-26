2017 yılının değerlendirilmesi ve 2018 yılının planlanması için yapılan toplantıda, yatırım ve hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Çelik, “Allah’ın rızası, milletin duasını almak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

“Büyükşehir Muhtarlarla Buluşuyor” toplantısının ikincisine Melikgazi, Kocasinan, Talas, Develi, İncesu ve Hacılar ilçelerindeki muhtarlar aileleri ile birlikte katıldı. Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi’ndeki toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve bürokratlar da iştirak etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, salondaki tüm masaları tek tek dolaşarak muhtarlar ve aileleriyle yakından ilgilendi. Yaptığı konuşmada muhtarlık makamının önemine vurgu yapan ve muhtarları çok önemsediklerini ifade eden Başkan Çelik, “Masaların hepsini dolaştım. Asık suratlı hiçbir muhtarla karşılaşmadım. Aksine şükürler olsun ki herkesten teşekkür aldık” dedi.

“MUHTARLARIN MEMNUNİYETİNDE BİRİNCİYİZ”

Konuşmasında Büyükşehir Belediyesi’nin büyük ortağı olduğu Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi’nden de bahseden ve Enerji Bakanlığı’nın 26 kriterde yaptığı anketlerde Elektrik Şirketi’nin birinci olduğunu dile getiren Başkan Çelik, Türkiye genelindeki muhtarlarla yapılan memnuniyet anketinde de yine Elektrik Şirketi’nin ilk sırada yer aldığını açıkladı. Kayseri’de belediye başkanları ve muhtarlar ile iyi bir uyum içinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Çelik, “Bizler de, ilçe belediye başkanlarımız da, sizler de boş durmuyor koşturuyoruz. Hep birlikte bu şehir için gayret ediyoruz. Her gelenin takdir ettiği şehrimizdeki bu uyum kültürü inşallah daim olur” dedi.

Başkanlığı dönemindeki çalışmalardan bahseden, bu çalışmaları yaparken de ihlas ve samimiyetin önemini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “İhlasla, samimiyetle, iyi niyetle çalışırsanız üç yılda ne kadar çok iş yapıldığı görülüyor. Şehir içinde yaptırdığımız memnuniyet anketinde yüzde 80’i geçmiş durumundayız. Ayrıca genel merkezimiz de anket yaptırıyor ve o anketlerde de bizim memnuniyet oranını geçiyor” diye konuştu.

2015-2017 yıllarında yapılan yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgiler de veren Başkan Çelik, “Bu süreçte 742 adet ihale yaptık. Bunların toplam ihale bedeli 1,5 katrilyon lira. Doğrudan teminler buna dahil değil. 2015-2017 arasında 5 bin 700 noktada hizmet yaptık. Şu mevsimde bile 800 civarında yerde çalışıyoruz. Bu sürede 656 kilometre sıcak asfalt, 1310 kilometre sathi kaplama yaptık. 2 milyon 650 bin metrekare kilitli parkeyi ilçelerimize gönderdik. 259 tarım ekipmanı dağıttık. 42 adet spor sahası, 344 adet çocuk oyun parkı, 275 bin metrekare yeşil alan yaptık” dedi.

“GÖRÜLMEYEN YATIRIMA 550 MİLYON TL”

Konuşmasında KASKİ’nin çalışmalarından da ayrıca bahseden Başkan Mustafa Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “KASKİ en önemli yatırımcı kuruluşumuz. Altyapıda toplam şantiye sayısı şu anda 401. Üç yıl içinde 461 milyon TL’lik yatırım yaptı. 2018’de yarım kalanlar tamamlandığında 550 milyon TL’yi altyapıya harcamış olacağız. İçme suyunda yüzde 100’lere zaten ulaştık. Kanalizasyon ve arıtmada da yüzde 100’lere yaklaşacağız. Bu rakamlara hiçbir belediyenin ulaşma şansı yok.”

Konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine de işarete eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Biz yeter ki birlik beraberlik içinde olalım. Yeter ki tek hesabımız Allah’ın rızası milletin duası olsun. Bu hesap içinde olursak Rabbim önümüzü açıyor” dedi.

“Büyükşehir Muhtarlarla Buluşuyor” toplantısına katılan Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de Türkiye’deki 30 Büyükşehir arasında mahallelerine en fazla hizmet götüren belediyenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirterek “Bu kadar hizmet karşısında ancak şapka çıkarılır” diye konuştu.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da yapılan yatırım ve verilen hizmetler nedeniyle Başkan Mustafa Çelik ve ekibini tebrik etti. Yıldız, Türkiye’de Kayseri’deki belediye hizmetlerinin herkes tarafından takdir edildiğini kaydetti.