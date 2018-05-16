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16 Mayıs 2018 11:31

Başkan Çelik ’Telteli’ açtı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ramazan Sokağı’nın açılışının ardından sokakta bulunan esnafları gezdi ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Çelik ’Telteli’ açtı

16 Mayıs 2018 11:31

Başkan Çelik, pişmaniye üretiminin yapıldığı iş yerinin önünde ustalarla birlikte Kayseri’de telteli olarak bilinen pişmaniyeyi açtı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ramazan Sokağı’nın açılışının ardından tüm esnafları ve stantları tek tek gezdi. KAYMEK tarafından açılan sergi alanındaki el emeği ürünleri inceleyen Başkan Çelik, daha sonra sokakta yer alan birbirinden güzel lezzetlerin üretildiği iş yerlerini gezdi.


Bir iş yeri önünde pişmaniye yapan ustaları gören Başkan Mustafa Çelik, eldiven takarak ustalara katıldı. Başkan Çelik, pişmaniyenin Kayseri’de telteli olarak bilindiğini de belirtti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Ramazan Sokağı’ndaki Ramazan ayına özgü lezzetlerin, bu ayın ruhunu yansıtan kitapların ve el emeği hediyelik eşyaların satıldığı iş yerlerini tek tek gezerek esnaflarla sohbet etti.




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