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02 Ağustos 2018 09:55

Başkan Çelik Ticaret Borsasını ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Ticaret Borsası’nda yapılan seçimlerde Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine gelen Recep Bağlamış’a iade-i ziyarette bulundu.

Başkan Çelik Ticaret Borsasını ziyaret etti

02 Ağustos 2018 09:55


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış’ı ziyaretinde Kayseri’nin istihdamına katkı sağlayan kuruluşların yanlarında olduğunu vurguladı.Şehir için hep birlikte çalışacaklarını ifade eden Başkan Çelik, “Genç, dinamik sektörün içinden gelen ve sektörün problemlerini bilen bir ekip olarak şehre ve ülkemize katkı verecek projeleri sizlerden bekliyoruz. İstihdam yaratan, kaynak yaratan her kuruluşun yanındayız. İş alemi şehrimizin bu seviyelere gelmesinde önemli katkılar veriyor. Bu noktada şehrimizin marka değerini arttıracak çalışmaları hep birlikte yapacağımızdan eminim” şeklinde konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış da, şehre hizmet için azami gayret göstereceklerini belirtti ve şehir adına tüm projelerde Başkan Çelik’in yanında olacaklarını kaydetti.




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