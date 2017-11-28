Başkan Çelik, Tomarza’da asfaltlama çalışmalarına katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçelerdeki yatırım ve hizmetleri yerinde incelemeye devam ediyor. Başkan Çelik, Tomarza’ya giderek asfalt çalışmalarını takip etti ve çalışmalara bizzat katıldı. Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık ile birlikte çalışmaları izleyen Başkan Çelik, ilçede 6 bin ton sıcak asfalt kullandıklarını belirterek, “Kasımın son haftasında Tomarza’dayız. Hava şartları müsait olduğu müddetçe asfalt ekibimizi çalıştıracağız demiştik. Tomarza Belediye Başkanımıza da kar düşmeden Tomarza’nın içerisindeki sıcak asfalt işlerini yapacağımızı söylemiştik. Bugün Gazanfer Bilge Caddesi’ndeyiz. Tüm ekiplerimiz burada çalışıyor. Tomarza’da, Fen İşleri Daire Başkanlığımız 6 bin ton asfalt kullandı. 6 kilometrelik yolun sıcak asfalt çalışmalarını yapıyoruz. Fen İşleri Daire Başkanlığımızın yanında, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız da ilçelerde çalışmalar yapıyor. Her iki yatırımcı kuruluşumuzda ilçelerden elini çekmedi. Ekiplerimizin bir kısmı merkezde çalışırken, bir kısmı da ilçelerde çalışıyor. Bu sene sadece Fen İşleri Daire Başkanlığımız 350 bin ton asfalt kullandı. Ayrıca ilçelerimize 1 milyon metrekare kilitli parke döşedik. İlçelerine altyapıda, ulaşımda, sosyal kültürel işlerde Kayseri’deki gibi yatırım yapan başka belediye yok. Şehir merkezindeki konfor ile ilçelerimizdeki konforun aynı olması için uğraşıyoruz” dedi. Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık da, “Bugüne kadar yapılan hizmetlerin hepsi birbirinden güzel. Pazar yeri, arıtma tesisi, bugünkü yapılan asfalt ve diğer hizmetler için ilçem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, asfalt çalışmalarını inceledikten sonra ilçede esnaf ziyaretinde bulundu. Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık ve AK Parti İlçe Başkanı Davut Şahin ile birlikte esnafları ziyaret eden Başkan Çelik, hayırlı işler temennisinde bulundu ve bir süre sohbet etti. Başkan Çelik, ziyareti sırasında bir iş yerinde domates, salatalık, peynir, zeytin ve pastırmadan oluşan öğle yemeğini görünce Kayseri’de bu menünün ’Bakkal Kebabı’ olarak bilindiğini söyledi. Başkan Çelik’e bir başka iş yerinde de kıymalı yumurta ikram edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, esnaf ve vatandaşların belediye hizmetlerine ilişkin görüşlerini de aldı. Tomarzalılar Başkan Çelik’e yapılan hizmetler nedeniyle teşekkür ettiler.