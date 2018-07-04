Başkan Çelik Tomarza’da

Esnafları ziyaret eden, Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi’nde öğrenci ve velilerle görüşen Başkan Çelik, ilçe belediyesini de ziyaret ederek yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başkan Çelik, Tomarza’ya yaptıkları eserlerle ilgili halkın memnuniyetini görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de incelemelerde bulunarak yapılan çalışmaları yerinde görmeye devam ediyor. Başkan Mustafa Çelik, Tomarza ilçesinde de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık ve AK Parti Tomarza İlçe Başkanı Davut Şahin ile birlikte esnafları ziyaret etti. Başkan Çelik, esnaflara “Hayırlı İşler” temennisinde bulundu ve hal hatır sordu. Parkta oturan vatandaşlarla da görüşen Başkan Çelik, bir süre sohbet etti.

TOMARZA HALKINDAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Büyükşehir tarafından diğer ilçeler gibi Tomarza’ya da yapılan Kadın ve Gençlik Merkezi’ni de ziyaret etti. Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi önünde çiçekle karşılanan Başkan Çelik, KAYMEK’in açtığı yaz kurslarına katılan çocuklarla bir araya geldi. Öğrencilerin yaptıkları çalışmaları izleyen Başkan Çelik, onlarla sohbet etti ve kurslarda neler öğrendikleri ile ilgili bilgi aldı. Çocukların kurslarla ilgili memnuniyetlerini de alan Başkan Çelik, velilerle de görüştü.

Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi’nde öğrenciler için açılan takviye derslere de giren Başkan Mustafa Çelik, İngilizce dersini bir süre takip ederek öğretmen ve öğrencilerle görüştü. Ders çıkışında ailelerin görüşlerini de alan Başkan Mustafa Çelik, ilçelerde açtıkları bu tür sosyal tesislerle şehir merkezindeki imkanlara ilçelerin de kavuşturulduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kadın ve Gençlik Merkezi’nde ailelerle de bir araya gelerek sohbet etti ve düşüncelerini aldı. Tüm ilçelere kadın ve gençlik merkezi yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik, bu merkezlerin çok daha yoğun kullanılması için vatandaşların talepte bulunmasını istedi ve talep edilen kursları açabileceklerini belirtti. Kadın ve gençlik merkezlerinin ilçelerdeki en prestijli binalar olduğunu da dile getiren Başkan Çelik, bu merkezlerin güzel bir şekilde kullanıldığını görmekten memnuniyet duyduklarını kaydetti. Tomarzalı kadınlar, kadın ve gençlik merkezinin kendileri için çok önemli hizmetler verdiğini ve bu merkezlerin sosyal buluşma mekanı haline geldiğini ifade ederek Başkan Çelik’ten kreş talebinde bulundular. Başkan Çelik de bu talebi yerine getireceklerini söyledi.

“YAPTIĞIMIZ İŞLER KARŞILIK BULUYOR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, daha sonra Tomarza Belediyesi’ni de ziyaret etti. Ziyaretinde İlçe Belediye Başkanı Fahrettin Işık ile bir süre görüşen Başkan Çelik, yapılan ve yapılacak olan işlerle ilgili bilgi aldı.

Şehir merkezinde yoğun bir tempo ile çalışırken ilçeleri de ihmal etmediklerini dile getiren Başkan Mustafa Çelik, “Her hafta birkaç ilçeye gidiyoruz. Bu hafta Yeşilhisar ve Akkışla’dan sonra şimdi de Tomarza’dayız. Halkımızla hemhal oluyoruz, taleplerini dinliyoruz ve yapılacak işleri yerinde görüyoruz. Belediyeleri ziyaret edip bir ihtiyaçları varsa karşılamaya gayret ediyoruz. Yaptığımız eserlerin kullanıldığını ve halkımızın teveccühünü görünce mutlu oyuyoruz. Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi’ni de ziyaret ettik. Öğrencilerin gözlerindeki ışıltı, velilerin memnuniyeti bizi de memnun etti. İlçelerden merkeze doğru olan göçü engellemenin yolunun ulaşım, sosyal ve ekonomik imkanlardan geçtiğini biliyoruz. Bu yüzden her ilçe için ekonomik destek paketi de hazırlayarak hayata geçiriyoruz. Tomarza’da yaptığımı işlerin karşılık bulduğunu ve halkımızın son derece memnun olduğunu girme fırsatı buldum” dedi.

Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık da Büyükşehir Belediyesi’nin alt yapıdan ulaşıma, kesimhaneden semt pazarına kadar birçok hizmet getirdiğini belirterek ilçesi adına teşekkür etti.