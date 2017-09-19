A.Ş. (KCETAŞ), 10 milyon TL’lik yatırımla Kuzey Çevre Yolu’nu aydınlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, trafik güvenliğinin bu aydınlatma ile üst seviyeye çıkacağını belirtti. Uyum kültürüne de vurgu yapan Başkan Çelik, başka kurumların işi denilmeden önemli bir projenin hayata geçirildiğini söyledi.

KCETAŞ tarafından gerçekleştirilen Kuzey Çevre Yolu Aydınlatma Projesi’nin devreye alınması nedeniyle yapılan törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye başkanları, KCETAŞ Yönetim Kurulu Üyeleri, KCETAŞ Genel Müdürü Hidayet Atasoy, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 10 milyon TL’lik aydınlatma projesinin Kayseri’deki uyum kültürünün bir sonucu olduğunu söyledi. Kayseri için yapılacak bir iş olduğunda herkesin gayret gösterdiğini ifade eden Başkan Çelik, Kocasinan Belediye Başkanlığı döneminde Çevre Yol Erkilet Kavşağı’nda olumsuz görüntüyü gidermek için başka kurumların işi demeden çalışma yaptıklarını ve bunun sonucunda bölgeye 70 bin metrekare yeşil alan kazandırdıklarını belirtti.

“TRAFİK GÜVENLİĞİ ARTACAK”

Kuzey Çevre Yolu’nun Avrupa standartlarında ve otoban kalitesinde bir yol olmasına rağmen bugüne kadar zifiri karanlık olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Çelik, “Yolun aydınlatılması gerekiyordu. Kenarda durup ‘Bu hizmet için Ulaştırma Bakanlığı ya da Enerji Bakanlığı var, bize ne’ diyemezdik. Elektrik Şirketi’nde konuyu gündeme getirdik. Sağ olsunlar ortaklarımızın oybirliği ile aydınlatma işini yatırım programımıza aldık. Yolun yaklaşık 35 kilometre hat uzunluğu var. Yaptığımız aydınlatmanın ne denli ihtiyaç olduğu görülecektir. Trafik güvenliği de bu aydınlatma ile daha üst seviyeye çıkacak. İşte bu yatırımların yapılmasını sağlayan uyum kültürü sayesinde Kayseri diğer vilayetlerin önüne geçiyor ve örnek gösteriliyor” dedi.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu da konuşmasında, yatırımlar nedeniyle Başkan çelik’e teşekkür ederek, “Ddinamik ve vizyon sahibi olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızı yaptığı güzel hizmetlerden dolayı ve AK Parti Yerel Yönetimler Proje Yarışmasında Cumhurbaşkanımızdan aldığı birincilik ödülü nedeniyle yürekten tebrik ediyorum. Şehrimiz bizim vitrinimiz. Her zaman belediye başkanlarımızla birlikteyiz. Bu şehri daha güzel hale getirmek için canla başla hep birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.

Aydınlatmanın devreye alınması sırasında çok güzel bir hizmetin yapıldığını vurgulayan Vali Süleyman Kamçı da, bu aydınlatmanın trafik güvenliğine sağlayacağı katkıya vurgu yaparak, “Bir kişinin hayatı bile her şeye değer. Bu yatırım sağlıklı yolculuk yapılmasına vesile olacak” dedi.

Daha sonra şaltere basıldı ve Kuzey Çevre Yolu ışıl ışıl bir yol haline geldi.