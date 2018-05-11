’si yapılan TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın Ödül Töreni’ne katılarak bilimin önemini vurguladı. Başkan Çelik, var olan potansiyelimizi harekete geçirerek çok daha güçlü olacağımıza inancını dile getirdi.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın Ödül Töreni’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, idareci ve yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Konuşmasına salondaki öğrencilerden “Geleceğin nükleer fizikçileri, kalp cerrahları, pilotları, mühendisleri, bilim adamları” diye hitap ederek başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, dünyada ekonomik savaşların süregeldiğini söyledi ve ekonomik yönden güçlü olan ülkelerin kaynakları ve imkanları elinde tuttuğunu kaydetti. Ekonomik yönden gelişmenin yolunun ise bilimsel olarak kendimizi geliştirmek olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Bilim sadece ekonomik anlamda değil savunma sanayi açısından da ülkeleri güçlü hale getiriyor. Böyle olduğu takdirde figüran olmuyorsunuz, senarist oluyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizi tüm dünyaya kafa tutar hale getirdiyse kendi milli sanayimizin gelişmesiyle oldu” dedi.

Türk milli savunma sanayinden bahseden ve Afrin harekatında dünyaya gücümüzü gösterdiğimizi belirten Başkan Çelik, daha gidecek çok yolumuz olduğunu söyledi. Elimizde çok önemli bir potansiyel güç olduğunu ifade eden Çelik, bu potansiyeli harekete geçirmek için Kayseri’de ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti. Bu manada yaptıkları Bilim Merkezi’nin sadece Kayseri’ye değil bölgeye de hizmet verdiğini dile getiren Başkan Çelik, “Tek gayemiz bilimi sevdirmek ve özendirmek. Dokunarak, hissederek bakılan iş çok daha fazla akılda kalıyor. Bunun için Bilim Merkezi ile kalmayacağız Bilim Merkezi yanına Bilim Parkı da yapacağız” diye konuştu.

Başkan Mustafa Çelik, ilimle ve fenle uğraşanların sürekli kendilerini yenilemeleri gerektiğini de sözlerine ekledi. Konuşmalardan sonra 12. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri verildi.