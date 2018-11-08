Başkan Çelik, "Türkiye'nin en iyi alt yapı şirketleri Kayseri'de"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayserigaz tarafından yapılan yatırımla doğal gaza kavuşan Yahyalı'da bu önemli yatırım nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Törende yaptığı konuşmada Kayseri'deki alt yapı şirketlerinin Türkiye'nin en başarılı şirketleri olduğunu ifade eden Başkan Çelik, KASKİ, KCETAŞ ve Kayserigaz'ın kendi sektörlerinde örnek ve öncü şirketler olduğunu söyledi.

Yahyalı'nın doğal gaz ile buluşması nedeniyle yapılan tören Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Yahyalı Meydanı'nda gerçekleştirildi. Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dinçay, EWE Holding Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü ve Kayserigaz Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yasir Bora ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün konuşmalarının ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yahyalı'nın tarihi günlerinden birisini yaşadığını söyledi. Yahyalı'nın doğal gaz konforunun yaşandığı ilçeler arasına katıldığını ifade eden Başkan Çelik, doğal gazın sadece konforun değil, çağı yakalamanın ve gelişmenin de göstergelerinden olduğunu vurguladı.

“BAŞARININ SIRRI ÇALIŞMAK VE NİYET”

Yatırım ve hizmetler anlamında Kayseri'nin bereketli bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “13 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yaptığımız gibi 41 başlıkta yüzlerce yatırımı tek bir törenle hizmete açacak kadar bereketliyiz. Toplam bedeli 616 milyon TL olan yatırımları tek bir seferde açacak kadar bereketli ve güçlü bir belediyeyiz. Nedir bu işin sırrı derseniz, birincisi çalışmaktır. Çalışana Allah verir. Gece gündüz, hafta içi hafta sonu demeden çalışıyoruz. Başarımızın ikinci unsuru ise niyetimizdir. Bizim tek bir niyetimiz, tek bir beklentimiz var Rabbimizin rızasını hemşehrilerimizin duasını almak. Rabbimin rızası, sizlerin duası bize yeter. Kayseri bereketli bir şehir dedik. Yahyalı da, bereketli Kayseri'nin en bereketli ilçelerinden birisi. Sizler de şahitsiniz ki, arayı açmadan sık sık Yahyalı'ya geliyoruz. Her geldiğimizde ya bir temel atıyoruz ya da açılış yapıyoruz. Ağustos ayının başında Kongre ve Gösteri Merkezi'nin temelini attık. Haziran ayında Meydan Projemizin açılışını gerçekleştirdik. Ondan önce de yine çeşitli vesilelerle Yahyalımıza geldik ve siz değerli hemşehrilerimizle beraber olduk. Yahyalı'dan Büyükşehir Belediyesi olarak elimizi de ayağımızı da çekmedik” dedi.

4 YILDA 52 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Son 4 yılda Büyükşehir Belediyesi olarak Yahyalı'ya 52 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını da dile getiren Başkan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kayserigaz'ın 25 milyon TL'lik yatırımı ve Elektrik Şirketimizin 12-13 milyon TL'lik yatırımları buna dahil değil. Kadın ve Gençlik Merkezi, Yahyalı Meydan Projesi, Gözbaşı Parkı, hayvansal ve tarımsal sulama projeleri, 150 bin metrekare kilitli parke, çok sayıda çocuk oyun grupları, spor alanları, 182 kilometre satih kaplama asfalt, 5 bin ton sıcak asfalt, KASKİ'den 20 milyon TL'yi geçen alt yapı yatırımları ve daha pek çok yatırımı ilçemize kazandırdık. Bazı şehirler sadece Yahyalı'ya yaptığımız hizmet ve yatırımlar ile bir dönemi geçirirler. Ama biz şehir merkezine yaptığımız devasa projelerin yanı sıra ilçelerimizin gelişmesi üzerinde de özellikle duruyor ve hiçbir ayrım yapmadan tüm ilçelerimizin ihtiyaçlarını gidermek için gayret gösteriyoruz.”

Konuşmasında Kayseri'deki alt yapı şirketlerine de ayrı bir parantez açan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Kayseri olarak Türkiye'nin en başarılı alt yapı şirketlerine sahibiz. Gerek rekor yatırımlarıyla KASKİ şirketimiz gerek Türkiye'ye örnek olan Elektrik Şirketimiz ve gerekse belediyemizin de ortaklığının bulunduğu Kayserigaz şirketimiz kendi sektörlerinde öncü şirketler oldular. Bu anlamda Yahyalı ilçemize doğal gazın ulaştırılmasını sağlayan başta EWE Enerji'nin CEO'su Sayın Frank Quante olmak üzere Kayserigaz'ın tüm yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu yatırım aslında 2022'de planlanmıştı; ama ısrarımız üzerine bizleri kırmadılar ve öne çektiler. Böylece Yahyalı ilçemiz tertemiz enerjiyle buluştu” dedi.

Konuşmaların ardından doğalgaz vanaları açıldı ve ilçe meydanındaki meşale yakılarak doğal gaz Yahyalı ile buluşturuldu.