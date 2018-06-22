Başkan Çelik, "Türkiye’nin önünde kimse duramaz"

Başkan Çelik, Cumhurbaşkanlığı ve Meclisin güçlü bir destekle seçilmesi halinde 24 Haziran sonrası Türkiye’nin önünde hiçbir gücün duramayacağını söyledi.

Birleşik Kafkasya Derneği ve Kayseri Kafkas Derneği’nin Talas’ta düzenlediği programa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, derneklerin yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada Kayseri’de büyük bir gayretle uyum içinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, ulaşımdan altyapıya, yeşil alandan sosyal tesislere kadar her alanda birlik beraberlik içinde çalışmanın bereketini gördüklerini söyledi. Sadece 3,5 yılda 14 katlı kavşağa başladıklarını, bir bölümünü tamamladıklarını ve kalanları da sezon sonuna kadar tamamlayacaklarını dile getiren Başkan Çelik, “Yine bu 3,5 yılda devasa ölçekli, çevreyol büyüklüğünde üç bulvarı açıyoruz. Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesini yapıyoruz. Her alanda önemli yatırımları şehrimize kazandırıyoruz” dedi. Başkan Çelik, Hava İkmal’i Millet Bahçesi haline getirmek için protokol imzalama aşamasına geldiklerini de belirtti.

Türkiye’nin yapılan tüm saldırılara rağmen güçlü ve istikrarlı hükümetle büyümeye devam ettiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Avrupa ve Amerika’nın sonuçları şimdiden gördüğünü ve birlikte çalışma isteklerini belirttiklerini dile getirdi. Başkan Çelik, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı ve mecliste aynı uyumun güçlü bir şekilde devam ettirilmesi halinde Türkiye’nin önünde hiçbir gücün duramayacağını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sözlerinin sonunda Uluslararası Çerkes Festivali’nin bu yıl çok daha profesyonelce yapılması için azami katkıyı vereceklerini kaydetti.