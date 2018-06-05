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05 Haziran 2018 10:43

Başkan Çelik ve Taner Yıldız’a esnaflardan büyük ilgi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Başkan Çelik ve Taner Yıldız’a esnaflardan büyük ilgi

05 Haziran 2018 10:43

Yıldız ve Çelik’e esnaf ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, çarşı içi olarak da ifade edilen Cumhuriyet Mahallesi’nde esnafları gezdiler. Esnaflara “hayırlı işler” temennisinde bulunan ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Yıldız ve Çelik, çok sıcak ve samimi diyaloglar kurdular.


Cumhuriyet Mahallesi’nin hemen her sokağını gezen Kayseri Milletvekili Yıldız ve Başkan Çelik, banklarda oturan vatandaşlarla da görüştüler.




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