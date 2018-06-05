Başkan Çelik ve Taner Yıldız’a esnaflardan büyük ilgi

Yıldız ve Çelik’e esnaf ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, çarşı içi olarak da ifade edilen Cumhuriyet Mahallesi’nde esnafları gezdiler. Esnaflara “hayırlı işler” temennisinde bulunan ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Yıldız ve Çelik, çok sıcak ve samimi diyaloglar kurdular.

Cumhuriyet Mahallesi’nin hemen her sokağını gezen Kayseri Milletvekili Yıldız ve Başkan Çelik, banklarda oturan vatandaşlarla da görüştüler.