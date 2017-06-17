Başkan Çelik, yabancı uyruklu üniversite öğrencilerle iftar yaptı

Sümer Bahçe’de verilen iftara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Çelik, yabancı öğrencilerden ülkelerine döndüklerinde dostluk elçileri olmalarını istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yapancı öğrencilerin katılımıyla yapılan iftar öncesi masaları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet etti. İftar sonrası bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, cennet gibi bir ülkenin cennet gibi bir şehrinde yaşadığımızı belirterek, “Kayseri pek çok özelliği ile bilinir. Bunların başında da misafirperverliğimiz geliyor. Bizler senelerce zalimin zulmünden kaçanlara ev sahipliği yaptık. Kafkasya’dan, Balkanlar’dan, Doğu Türkistan’dan gelen kardeşlerimizle bütünleştik. Şimdi onlar da ev sahibi ve onlarla birlikte yeni gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Şimdi, ağırlıklı olarak yine zulümden kaçan Iraklı ve Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yapıyoruz” dedi.

Yabancı öğrencilerin eğitim hayatı için Kayseri’yi tercih etmelerinden memnuniyet duyduklarını da dile getiren Başkan Mustafa Çelik, “Bugün itibarıyla Kayseri’de 83 ülkeden 3 bin 800 misafir öğrencimiz var. Bu öğrencilerin 400 kadarı liselerde, 3 bin 400’ü üniversitelerimizde okuyor. Masaları dolaştığımda hemen hemen her fakültede ve her bölümde okuyan öğrencimiz olduğunu gördüm. Bizler sizlere yeteri kadar ev sahipliği yapmaya gayret ediyoruz. Size düşen de gittiğiniz ülkelerde bizim fahri elçimiz gibi ülkeniz ve ülkemiz arasındaki dostluğu, kardeşliği pekiştirecek çalışmalar yapmanızdır. Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en güzel şekilde ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.