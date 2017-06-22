Başkan Çelik YADES’i Test Ediyor

Başkan Çelik, projeden yararlanan Müjgan Özbarutçu’dan sonra Ergül ailesini de ziyaret etti. Başkan Çelik, Ergül ailesinin çocuklarının olmadığını öğrenince “Size hizmet edecek evlatlarınız biziz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin 65 yaş ve üzeri yaşlılarımıza evlerinde destek hizmeti verdiği YADES projesi büyük ilgi gören ve dua alan bir proje oldu. Projenin aksamadan sürdürülmesi ve yaşlılarımıza gereken özenin verilmesi üzerinde hassasiyetle duran Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, projeden yararlanan yaşlılarımızı ziyaret ederek verilen hizmetleri test ediyor.

Başkan Mustafa Çelik, YADES ekipleri tarafından evleri temizlenen ve kişisel ihtiyaçları giderilen Cemalettin ve Fatma Ergül çiftini ziyaret etti. Bir süre önce felç geçiren Cemalettin Ergül ve eşi Fatma Ergül ile sohbet eden Başkan Çelik, evde destek hizmeti ile ilgili görüşlerini aldı. Başkan Mustafa Çelik, Ergül çiftinin çocuklarının olmadığını öğrenince “Size hizmet edecek olan evlatlarınız biziz” ifadelerini kullandı.