Başkan Çelik, yaptığı açıklamayla tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaparak bugünün şanlı tarihimizin en önemli günlerinden birisi olduğunu belirtti. Başkan Çelik, “Kanla, canla kurulan ve Cumhuriyet ile taçlandırılan bu ülkeye yapılabilecek en büyük hizmet, çok çalışmak ve yeni eserler kazandırmaktır” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türk Milleti'nin en büyük özelliklerinden birisinin karakterindeki bağımsızlık aşkı olduğunu söyledi. Bu aşk ile aziz milletimizin kendisine yönelik her türlü saldırıyı bertaraf ettiğini ifade eden Başkan Çelik, hür ve bağımsızlığımızın ebediyen süreceğini kaydetti.

Kurtuluş Savaşımız dönemindeki ruhun bugün de dimdik ayakta olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Çelik, “Bu aziz millete önce bağımsızlığı, ardından da Cumhuriyet'i armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimize ve şanlı gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevimiz onların bize bıraktığı bu vatanı ebediyen korumak ve kollamak, bu ülkenin daha müreffeh olması için de çok çalışmaktır. Cumhuriyet'e verilebilecek en güzel hediye ülkemize yeni eserler kazandırmaktır. Bu anlamda dünyanın en büyük havaalanını Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Bu bilinçle biz de Kayseri'de yaptığımız çalışmalarla şehrimize ve ülkemize çok önemli eserler kazandırdık, hız kesmeden de kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Mustafa Çelik, sözlerinin sonunda tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.