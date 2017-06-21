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21 Haziran 2017 13:54

Başkan Çelik: “Yaşlılarımız yalnız değil”

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Evde Sosyal Destek Hizmeti, Yaşlı Destek Programı (YADES) projesi kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile eşi İkbal Çelik, projeden yararlanan Müjgan Özbarutçu’yu ziyaret etti.

Başkan Çelik: “Yaşlılarımız yalnız değil”

21 Haziran 2017 13:54


Başkan Mustafa Çelik, proje çerçevesinde Büyükşehir’in YADES ekipleri tarafından evi temizlenen ve kişisel ihtiyaçları karşılanan Müjgan Müjgan Özbarutçu’ya hizmetlerden memnun kalıp kalmadığını sordu. Verilen hizmetlerden çok memnun kaldığını ifade eden Müjgan Özbarutçu, Başkan Çelik’e teşekkür etti.


Başkan Mustafa Çelik ve eşi İkbal Çelik, eşi ve çocuğunu kaybeden ve tek başına yaşayan Müjgan Özbarutçu ile bir süre sohbet etti. Hayırsever bir kişi olan Müjgan Özbarutçu, yaşadığı evi bir vakfa bağışladığını söyledi.


Müjgan Özbarutçu’nun yüzündeki mutluluğu görmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Yaşlılarımız bizim için çok önemli. Hayatlarının bu bölümünde huzurlu ve mutlu bir dönem geçirmelerini sağlamak bizim temel hedefimiz. Büyükşehir Belediyesi olarak ailelerinden yeterli destek göremeyen yaşlılarımızı yalnız bırakmayacak ve her daim yanlarında olacağız” dedi.




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