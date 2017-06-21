Başkan Çelik: “Yaşlılarımız yalnız değil”

Başkan Mustafa Çelik, proje çerçevesinde Büyükşehir’in YADES ekipleri tarafından evi temizlenen ve kişisel ihtiyaçları karşılanan Müjgan Müjgan Özbarutçu’ya hizmetlerden memnun kalıp kalmadığını sordu. Verilen hizmetlerden çok memnun kaldığını ifade eden Müjgan Özbarutçu, Başkan Çelik’e teşekkür etti.

Başkan Mustafa Çelik ve eşi İkbal Çelik, eşi ve çocuğunu kaybeden ve tek başına yaşayan Müjgan Özbarutçu ile bir süre sohbet etti. Hayırsever bir kişi olan Müjgan Özbarutçu, yaşadığı evi bir vakfa bağışladığını söyledi.

Müjgan Özbarutçu’nun yüzündeki mutluluğu görmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Yaşlılarımız bizim için çok önemli. Hayatlarının bu bölümünde huzurlu ve mutlu bir dönem geçirmelerini sağlamak bizim temel hedefimiz. Büyükşehir Belediyesi olarak ailelerinden yeterli destek göremeyen yaşlılarımızı yalnız bırakmayacak ve her daim yanlarında olacağız” dedi.