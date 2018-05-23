Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yaşlılarla, kimsesiz çocuklarla ve engellilerle iftarda bir araya geldi. Toplumun her kesiminin duasını almak için çalıştıklarını belirten Başkan Çelik, “Sizlerin dualarıyla bu şehir bereketleniyor ve huzur buluyor” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi’nde verilen iftara Huzurevi’nde kalan ve evlerinde bakım hizmeti verilen YADES Projesi bünyesindeki yaşlılarımız, Sevgi Evleri’nde kalan çocuklarımız ve Kayseri’deki engelli derneklerinden engellilerimiz katıldı. Başkan Mustafa Çelik, salonun tamamen dolduğu iftarda tüm masaları tek tek dolaştı ve katılan herkesle selamlaştı.

İftar öncesi yaptığı konuşmada Ramazan ayının mübarek olmasını dileyerek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, bir taraftan rutin belediyecilik faaliyetlerini aksatmadan sürdürdüklerini bir taraftan da Kayseri’nin geleceğine yönelik projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Üç yılda çalışılan nokta sayısının 5 bin 700 olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, şehrin her noktasında çalıştıklarını belirtti.

Bu şehirde yaşayanların rahat ve huzuru için çalıştıklarını ve tek beklentilerinin de bu şehirde yaşayanların duası olduğunu dile getiren Başkan Çelik, “Rabbim hayırlı hizmet ömürleri verirse çalışmaya devam edeceğiz. Tüm bu hizmetleri yaparken tek bir amacımız var sizlerin duası. Toplumun her kesiminden dua alıyoruz; ama sizlerin duası çok daha önemli. Huzurevi’nde kalan yaşlılarımız YADES bünyesindeki yaşlılarımız ve Sevgi Evlerindeki çocuklarımız bizler için farklı öneme haiz. Şehrimizin engelli derneklerinden de iftarımıza katıldılar ve hep birlikteyiz. Sizlerin dualarıyla bu şehir bereketleniyor ve huzur buluyor” dedi.