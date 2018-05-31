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31 Mayıs 2018 13:51

Başkan Çelik, Yeşilhisar’da asfaltlama çalışmalarına katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yeşilhisar’da yapılan asfaltlama çalışmalarına katıldı ve ilçelere şehir merkezi kalitesinde asfalt yollar yaptıklarını söyledi.

Başkan Çelik, Yeşilhisar’da asfaltlama çalışmalarına katıldı

31 Mayıs 2018 13:51

Başkan Çelik, Yeşilhisar’da esnaf ziyaretinde de bulundu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yeşilhisar’da İlçe Belediye Başkanı Abdülkadir Akdeniz ve partililer tarafından karşılandı. Yeşilhisar Belediye Başkanı Akdeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik’e hizmetleri nedeniyle çiçek takdim etti. İlçelerde asfalt sezonunu Yeşilhisar’da açtıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Şehir merkezinde hangi kalitede asfalt varsa ilçelere de aynı kalitede asfaltı yapıyoruz. Asfalttan önce de öncelikli olarak altyapıyı tamamlıyoruz. KASKİ, yağmur suyu, içme suyu, kanalizasyon şebekelerini yapıyor, Elektrik Şirketi aydınlatmayı yer altına alıyor. Ardından da biz asfaltını yapıyoruz. Karayollarının yapacağı ile birlikte yaklaşık 5 kilometrelik Yeşilhisar-İstasyon Caddesi’ni tamamlamış oluyoruz” dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdülkadir Akdeniz de ilçede yapılan yatırım ve hizmetlerde Büyükşehir Belediyesi’nin farkını gördüklerini belirtti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, asfaltlama çalışmalarına bizzat iştirak etti. Başkan Çelik, Yeşilhisar’da esnaf ziyaretinde de bulundu. Esnaflara “Hayırlı İşler” temennisinde bulunan Başkan Çelik, yol kenarına yapılan bir otelde de incelemelerde bulundu.




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