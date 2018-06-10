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10 Haziran 2018 10:59

Başkan Çelik, yol çalışmalarını inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehrin birçok yerinde yapımı devam eden yol çalışmalarındaki son durumu yerinde inceledi.

Başkan Çelik, yol çalışmalarını inceledi

10 Haziran 2018 10:59


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, incelemelerine Hulusi Akar Bulvarı girişinde yapılan alt geçitler ile başladı. Ardından Hulusi Akar Bulvarı üzerinde yapılan Aydoğan Aydın Paşa Köprülü Kavşağı ve Sivas Caddesi girişinden başlayıp balıkçılar önünden devam eden kaldırım çalışmalarını inceledi. Buradaki çalışmaların da pazartesi gününe kadar bitirileceği belirtildi. Başkan Mustafa Çelik ardından OSB’yi Talas’a bağlayacak yolda ve Bekir Yıldız Bulvarı’nı Kocasinan Bulvarı’na bağlayacak olan Seyrani Mahallesi’nde açılan yolda incelemelerde bulundu. 30 Ağustos ve Tuna Caddesi’ni birlikte geçen alt geçitte de incelemelerde bulanan Başkan Çelik “Belediyemize hafta sonu yok. Vatandaşımız bizden hizmet bekliyor. Onun için biz de yapılan işleri sürekli kontrol ediyoruz. Burada son derece teknik bir iş yapılıyor. Sadece zeminde bile tonlarca demir ve beton kullanıyoruz. Çünkü burada yaptığımız işin yıllara sari, evladiyelik bir iş olması gerekiyor” şeklinde konuştu.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik 30 Ağustos ve Tuna Caddesi’ni birlikte geçen alt geçit ve Aydoğan Aydın Paşa Köprülü Kavşağı’nın belirlenen tarihten çok daha önce bitirileceğinin müjdesini de verdi.




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