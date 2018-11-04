Başkan Çelik, zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile İstanbul'da yapılan Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katıldı. Başkan Çelik, zirvede Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile de bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in de katıldığı Türkiye Gençlik Zirvesi Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi'nde yapıldı. Başkan Mustafa Çelik, zirvede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bu önemli zirveye saha çalışması ile katkı sağladıklarını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “Genelde Hükümetimiz, yerelde de bizler insana yatırıma önem vererek donanımlı ve yetenekli gençler yetiştirmek için gayret ediyoruz. Üreten ve güçlü Türkiye olarak 2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Biz de Kayseri olarak 2023 hedeflerine ulaşmak için üzerimize düşeni yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Gençlik Zirvesi'nin ardından TRT Arapça mikrofonlarına şehrimizdeki yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgiler verdi.