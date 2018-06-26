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26 Haziran 2018 16:10

Başkan Çelik’den Başkan Cabbar’a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı ziyaret ederek devam eden projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Çelik’den Başkan Cabbar’a ziyaret

26 Haziran 2018 16:10


Kadın ve Gençlik Merkezini ziyaret ederek kursiyer öğrencilerle hasbihal eden Başkan Çelik “Büyükşehir Belediyesi olarak daima gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sosyal faaliyetlerimize devam edeceğiz” dedi. Öğle namazını Merkez Çarşı Caminde kılan Başkan Çelik ve Başkan Cabbar daha sonra K. Künye Mahallemiz sakinlerinden Hasan Yıldız’ın cenaze namazına katıldılar. Cenaze namazının ardından Cumhuriyet Caddesi esnafını ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Çelik daha sonra Başkan Cabbar’la devam eden projeleri değerlendirmek için Başkanlık makamına geçtiler.


Develi’deki çalışmalardan ziyadesiyle memnun olduğunu belirten Başkan Çelik “Develimiz gerek nüfus gerekse sahip olduğu potansiyeller anlamında Kayserimizin incisi konumundadır. Tamamlanan ve devam etmekte olan projelerimize baktığımızda Develimiz birçok il merkezinden daha temiz ve yaşanabilir bir görüntü sunmaktadır. Bu hususta gerek Büyükşehir Belediyemizle senkronize hareket ederek hizmetlerin seri ve kaliteli bir şekilde Develililere ulaşmasında yoğun gayret gösteren Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar’ı canı gönülden tebrik ediyorum. Gerek devlet yatırımları, gerek büyükşehir belediyemizin projeleri, gerekse Develi Belediyemizin kendi imkânlarını çok iyi değerlendirerek koordinesini sağlayan Cabbar Başkanımın inşallah yaz bitimine daha muhteşem bir Develi fotoğrafı sunacağından hiç kuşkum yok” diyerek Başkan Cabbar’a çalışmalarında kolaylıklar diledi.




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