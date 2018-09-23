Başkan Çelik'ten beraberlik mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Derneği tarafından düzenlenen Aşure Günü'ne katıldı. Başkan Çelik, burada yaptığı konuşmada birlik beraberliğin önemini vurgu yaptı.

Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Kayseri Cem Evi'nde yapılan Aşure Günü etkinliğine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik Vali Süleyman Kamçı ile birlikte katıldı. Yapılan etkinlikte aşureler yenildi, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sadık Genç'in konuşmasının ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “yaratılanı severiz yaratandan ötürü” dedi ve “burada görülen birlik ve beraberliğin milletimizin gerçek zenginliği olduğunu söyledi. Bu zenginlik olduğu müddetçe Türk Milleti'nin sırtını kimsenin yere getiremeyeceğini vurgulayan Başkan Çelik “Bizim ülkemizdeki birlik ve beraberliği bütün dünya örnek alsa kan ve gözyaşı biter. Osmanlı yüzyıllar boyu farklı milletleri bir arada tutma kudretine sahipti” diye konuştu.