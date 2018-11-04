Başkan Çelik'ten Derevenk'te inceleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas'ı Malatya Yolu'na bağlayacak olan ve çalışmalarına devam edilen Derevenk Viyadüğü'nde incelemelerde bulundu. Başkan Mustafa Çelik, Derevenk Viyadüğü ve bağlantı yollarının eş zamanlı tamamlanacağını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, birinci ve ikinci etabı açılan Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nın devamındaki Derevenk Viyadüğü'nde gelinen son noktayı yerinde gördü. Viyadükte yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Çelik, Derevenk Viyadüğü'nün hızla ilerlediğini belirtti.

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nden, viyadüğe kadar olan yaklaşık 3,5 kilometre yol ve Derevenk Viyadüğü'nün yapım işinin Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Çelik, viyadüğün girişinden Talas'a ve eski adıyla Tavlusun Caddesi'nden Melikgazi'ye uzanan bağlantı yolunu da Büyükşehir Belediyesi olarak üstlendiklerini açıkladı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan Aşık Veysel Bulvarı'na ve oradan da eski adıyla Tavlusun Caddesi'nden Talas'a bağlanan Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nın ilk iki etabını tamamlayarak şehrimize önemli bir alternatif yol kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Çelik, hızla devam eden viyadük ve bağlantı yollarının da tamamlanmasıyla şehir trafiğinde çok önemli bir rahatlama olacağını kaydetti.