Başkan Çelikten gençlere: “Hayatı okumalısınız”

Başkan Çelik, gençlere tavsiyelerde bulunurken sosyoloji bilmenin ve algı yönetiminin üzerinde durdu.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin 50’inci yılında yapılan mezuniyet törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Güven, bürokratlar, akademisyenler ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.

Törende yaptığı konuşmada 50 yıllık bir fakülteden mezun olmanın önemini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, tüm mezunlara Allah’tan hayırlı hizmet ömürleri temennisinde bulundu. Konuşmasında gençlere tavsiyelerde de bulunan Başkan Çelik, çok fazla okumak gerektiğini söyledi. En başta hayatı okumak gerektiğini vurgulayan Çelik, “Her konuda donanımlı olmanız gerekiyor. Ancak böyle olunca inandığımız değerleri her alanda savunabilirsiniz. Sizler inandığımız dini temsil ediyorsunuz. Bu yüzden çok okumalı, sosyoloji ve algı yönetimini iyi bilmelisiniz. Sosyoloji okumaz, algı yönetimini bilmezseniz algı yönetimi ile oluşturulan İslamofobi karşısında bir şey geliştiremezsiniz” dedi.

Gençlerden teknolojiyi de iyi takip etmeleri gerektiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sosyal medyanın iyi kullanılması halinde faydalı bir mecraya çevrilebileceğini belirtti. Başkan Mustafa Çelik, törende dereceye giren öğrencilere diplomalarını da verdi.