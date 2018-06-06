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06 Haziran 2018 12:06

Başkan Çelik’ten halka davet

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, teravih namazı sonrası AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile birlikte Alparslan Parkı ve çevresinde ziyaretlerde bulundu.

Başkan Çelik’ten halka davet

06 Haziran 2018 12:06

Sohbet eden, hatır soran Başkan Çelik, vatandaşları 9 Haziran Cuma günü saat 17.00’de yapılacak olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine de davet etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile birlikte teravih namazını Elmaağaçlı Camii’nde kıldı. Teravih namazı öncesi camiye gelen Karayel ve Çelik, namaz saatine kadar vatandaşlarla çay içerek sohbet ettiler.


Teravih namazı sonrası cemaat ile sohbet eden Kayseri Milletvekili Karayel ve Başkan Çelik, Alparslan Parkı ve çevresinde ziyaretlerde bulundu. Bölgedeki esnaflarla başlayan ziyaret park içerisinde oturan ailelerle ve gençlerle devam etti.


Karşılaştığı herkesin elini sıkan, hatır soran Başkan Mustafa Çelik ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, vatandaşları 8 Haziran Cuma günü saat 17.00’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda yapacağı mitinge de davet ettiler.




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