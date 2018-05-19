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19 Mayıs 2018 14:09

Başkan Çelik’ten KAYSO’ya iade-i ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Sanayi Odası’nı (KAYSO) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve ekibini tebrik etti.

Başkan Çelik’ten KAYSO’ya iade-i ziyaret

19 Mayıs 2018 14:09


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i misafir etmenin memnuniyeti içerisinde olduklarını açıklayan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Bu güne kadar başkanımızın desteklerini her zaman yanımızda gördük, bundan sonrada yapacağımız ortak projeler olsun diğer projeler olsun her türlü desteği vereceğinizi biliyoruz. Biz de o azimle, yenilenmiş bir yönetimle, genç arkadaşlarımızın da desteği ile Kayseri ve ülke sanayisi için daha fazla çalışacağız. Hem ziyaretiniz hem de vereceğiniz desteklerden dolayı şimdiden teşekkür ediyoruz” dedi. Hem iade-i ziyaret hem de hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını açıklayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, “Yeni yönetiminizle birlikte Kayseri Sanayisini daha ileri noktalar taşıyacağınıza inancımız tamdır. Şehrimizdeki uyum kültürü ile Türkiye’de adından daha fazla söz ettiren kayseri sanayisi için hep birlikte çalışacağız. Ben tekrardan göreve yeni gelen arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.


Başkan Çelik, özellikle yeni sektörler, yeni pazarlar ve katma değeri daha yüksek ürünler konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.




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