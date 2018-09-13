Başkan Çelik'ten sanayicilere güç birliği çağrısı

Başkan Çelik, bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan 13 şehirdeki 53 organize sanayi bölgesi (OSB) yöneticisinin katılımıyla yapılan İç Anadolu Bölge Toplantısı'na katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Vali Süleyman Kamçı'nın da katıldığı toplantıda önemli mesajlar veren Başkan Mustafa Çelik, Türkiye'nin çok daha güçlü olması için müteşebbislere de önemli görevler düştüğünü belirtti.

Konuşmasının başında bu ülke için istihdam yaratan, değer oluşturan, kaynak yaratan herkese teşekkür eden Başkan Mustafa Çelik, “Sizler sayesinde bu ülke kalkınıyor” dedi. Kayseri'nin sanayideki gücünden bahseden ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde Kayseri orijinli yatırımcılar bulunduğunu dile getiren Başkan Çelik, Kayserili müteşebbislerin artık farklı ürünlere yönelmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini ve bu zor süreçte ülke ekonomisini güçlendirmemiz gerektiğini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “Türkiye eski Türkiye değil. Eskiden Türkiye'ye yazılan senaryolarda bir rol verirlerdi. Şimdi biz de oyun kurucuyuz. Gönül coğrafyamızda güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Buna müsaade etmememiz lazım. Bunun için çok daha fazla yatırım yapıp bu ülkeyi kalkındırmalıyız. Tek tek yapamıyorsak gruplar halinde katma değeri yüksek ürünler üretmeliyiz. Bu konuda hükümetimiz gerekli tüm desteği veriyor. Klasik konvansiyonel ürünlerden çıkmamız lazım. İhracat rakamlarımızı mevcut ürün gamı ile 5 milyar dolara çıkaramayız. Katma değeri yüksek, teknolojik ürünler bulmak zorundayız. Ülkemiz dışına döviz çıkartan kimyasal madde, demir-çelik ürünleri ya da teknolojik ürünler üretmemiz gerekiyor. Bunun için de biraz daha fazla çalışacağız. Tüm Türkiye olarak bunu yapmalıyız. Bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e sanayiye verdiği destekler nedeniyle plaket takdim edildi.