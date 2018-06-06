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06 Haziran 2018 16:24

Başkan Çelik’ten Yeni Sanayi ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ekonomi Eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile birlikte Yeni Sanayi esnafını ziyaret etti.

Başkan Çelik’ten Yeni Sanayi ziyareti

06 Haziran 2018 16:24

Elitaş ve Çelik, Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır ve yönetimiyle de bir süre görüştü.


AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik Yeni Sanayi ziyaretlerine Oto Sanatkarlar Odası ile başladı. Ziyarete Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da katıldı. Elitaş ve Çelik, Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır ile bir süre görüştü. Kayseri Milletvekili Elitaş, sanayi esnafı için belediyelerin her türlü çalışmayı yaptıklarını söyledi.


Mustafa Elitaş ve Mustafa Çelik, Oto Sanatkarlar Odası’nın ardından Yeni Sanayi esnafını ziyaret etti. Çok sayıda işyerine girerek esnaflarla görüşen Kayseri Milletvekili Elitaş ve Başkan Çelik, hayırlı işler temennisinde bulundular ve hal hatır sordu.




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